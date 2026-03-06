Gastronomie in Freudenstadt: „Wilma Wunder“ eröffnet am Kasernenplatz

Im ehemaligen „Schwanen“ am Kasernenplatz wird am Samstag ein „Wilma Wunder“-Restaurant eröffnet. Bisher gibt es dieses Konzept nur in größeren Städten wie Köln und Stuttgart.

Nach einer mehrwöchigen Sanierungs-und Modernisierungsphase ist es soweit: In das ehemalige Restaurant Schwanen am Kasernenplatz zieht wieder Leben ein. Mit einem „Wilma Wunder“-Lokal, ein Franchisekonzept, das es sonst nur in größeren Städten wie Stuttgart, Karlsruhe, Köln oder Dresden gibt, wird die Freudenstädter Gastronomie künftig bereichert.

Geschäftsführer Aron Antal (45), der bereits das „Enchilada“ beim Kur- und Kongresszentrum betreibt, hat sich damit den lange bestehenden Wunsch nach einem weiteren Lokal in Freudenstadt erfüllt. Der gebürtige Ungar ist gelernter Restaurantfachmann und lebt seit 18 Jahren mit seiner Familie in Freudenstadt.

Unterstützung in der Planungs- und Startphase gab und gibt es von seinem Bruder Marc. Er hatte das „Enchilada“ 2010 eröffnet, wechselte fünf Jahre später aber beruflich nach Freiburg. Beide sind somit in Freudenstadt keine Unbekannten.

Umbau im denkmalgeschützten Gebäude

Vorausgegangen war dieser Eröffnung der Verkauf des Gebäudes im Jahr 2022 von den bisherigen Eigentümern und Betreibern Edgar und Michaela Bukenberger an den Freudenstädter Immobilienentwickler Orhan Tiryaki, zu dem Antal damals bereits Kontakt hatte. Beide waren überzeugt, dass die Lage und das avisierte Konzept gut zusammenpassen.

Auch an der Bar gibt es Sitzplätze. Foto: Monika Schwarz

Die erforderlichen Vorbereitungen haben trotzdem noch einige Zeit in Anspruch genommen, bevor der Umbau im denkmalgeschützten Gebäude gestartet werden konnte. Passen sollte das Projekt letztlich auch zum Aparthotel, das im Obergeschoss des Gebäudes ebenfalls in Kürze eröffnet wird. Betrieben wird es separat.

Das Konzept der „Wilma Wunder“-Lokale ist bewusst darauf ausgerichtet, tageszeitabhängig unterschiedliche Zielgruppen anzusprechen. Morgens erinnert es mit seinem vielseitigen Frühstücksangebot oder regionalen Kuchen an ein Café, tagsüber auch an ein Restaurant, in dem die traditionelle Küche mit modernen Trends verknüpft wird, am Abend können Gäste an der Bar oder am Tisch auch einfach nur ein Getränk zu sich nehmen, jederzeit aber auch essen.

Modernes Wohnzimmer mit Wohlfühlatmosphäre

Auf Regionalität und Saisonalität wird bei den Speisen – mit übrigens durchgängig geöffneter Küche – sehr viel Wert gelegt. Die Standardkarte wechselt deshalb zweimal im Jahr, darüber hinaus gibt es regelmäßig saisonal inspirierte Aktionskarten.

Das Interieur mit warmem Farbanstrich, vielen Pflanzen, Holzelementen und einer stilvollen Dekoration erinnert an eine Art modernes Wohnzimmer mit Wohlfühlatmosphäre. „Wir wollten einen Ort schaffen, an dem sich die Gäste während des ganzen Tages wohl fühlen“, sagt Antal. 90 Plätze gibt es im Restaurant an den Tischen und an der Bar, 90 weitere mit kleiner Lounge im Außenbereich.

Gestartet wird am Samstag mit einem Soft-Opening. Unterstützt wird Antal aktuell von 25 Mitarbeitern.

„Wilma Wunder“

Öffnungszeiten

Das neue „Wilma Wunder“-Lokal in der Forststraße 6 in Freudenstadt ist von Sonntag bis Donnerstag jeweils ab 9 bis 22 Uhr und am Freitag und Samstag von 9 bis 23 Uhr geöffnet. Einen Ruhetag gibt es nicht.