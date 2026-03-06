Gastronomie in Freudenstadt: „Wilma Wunder“ eröffnet am Kasernenplatz

Im ehemaligen „Schwanen“ am Kasernenplatz wird am Samstag ein „Wilma Wunder“-Restaurant eröffnet. Bisher gibt es dieses Konzept nur in größeren Städten wie Köln und Stuttgart.
Nach einer mehrwöchigen Sanierungs-und Modernisierungsphase ist es soweit: In das ehemalige Restaurant Schwanen am Kasernenplatz zieht wieder Leben ein. Mit einem „Wilma Wunder“-Lokal, ein Franchisekonzept, das es sonst nur in größeren Städten wie Stuttgart, Karlsruhe, Köln oder Dresden gibt, wird die Freudenstädter Gastronomie künftig bereichert.