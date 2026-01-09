Gastronomie in Freudenstadt: Neustart für das Café am Friedrichsturm

Philippe Frickert tischt ab dem Frühjahr mit Partnerin Alexandra Andres auf dem Freudenstädter Hausberg auf. Am 1. Mai soll Neueröffnung gefeiert werden – unter neuem Namen.
Endlich eine gute Nachricht vom Café am Friedrichsturm auf dem Kienberg. Vermutlich im Mai wird es nach dann zwölfmonatiger Betriebspause wieder geöffnet – von einem neuen Besitzer, mit neuer Innengestaltung, einem neuen Konzept und einem neuen Namen. Küchenmeister Philippe Frickert (53) mit Lebenspartnerin Alexandra Andres haben das Café nach einmütiger Zustimmung des Gemeinderats erworben und werden es auch selbst betreiben.