Gastronomie in Epfendorf

1 Isabel Kling (Zweite von links) lässt sich von Elisabeth Berndt nicht nur die Geschichte, wie und weshalb es zum „Café Liese“ kam, erläutern, sondern beim Rundgang auch viele Details erklären. Foto: Schnekenburger

Das „Café Liese“ hat ein „tolles Eröffnungsjahr“ hinter sich. Ministerialdirektorin Isabel Kling macht sich vor Ort ein Bild.









Link kopiert



Eigentlich sollte Peter Hauk selbst zu Besuch kommen, wenn er schon in der Gegend ist. Allerdings machten aktuelle Ereignisse dem Landwirtschaftsminister einen Strich durch die Rechnung. Die Entwicklungen in Sachen Afrikanische Schweinepest verlangten seine Präsenz andernorts. Und so beorderte der Ministerin die Chefin seines Ministeriums nach Harthausen.