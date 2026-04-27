Gastronomie in Ebhausen: Ganz neue Zeiten im alten Gemäuer

150 Jahre war er ein landwirtschaftliches Gebäude. 2004 wurde der „Joggel“ in Wenden erstmals als Gasthaus genutzt. Inzwischen sind dort ganz neue Zeiten angebrochen.
Als das Haus im Herzen des Örtchens Wenden erbaut wurde, wurde Napoleon gerade das erste Mal gestürzt. 146 Jahre lang wurde der heutige „Joggel“ als landwirtschaftliches Gebäude genutzt – bis 1960. Dann wurde es sehr ruhig um den Komplex. Erst Anfang der 2000er-Jahre nahm sich der Eigentümer der Immobilie so richtig an. Es wurde saniert. Im Jahr 2004 ging dann der „Joggel“ erstmals als Gasthaus an den Start – betrieben vom Eigentümer.