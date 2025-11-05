Gastronomie in Dotternhausen: Neue Pächter für die Plettenberghütte stehen fest

Fast zwei Sommer lang blieb die Küche in der Plettenberghütte kalt. Im kommenden Jahr bewirtet ein neues Pächterteam die Wanderer auf dem Hausberg der Dotternhausener.
Seit Juni 2024 gibt es auf dem Plettenberg keine Einkehrmöglichkeit mehr für Wanderer. Die langjährige Wirtin hat aufgehört, und die Küche der traditionsreichen Plettenberghütte blieb kalt. Die Ortsgruppe Dotternhausen des Schwäbischen Albvereins hatte die Hütte seit Jahrzehnten von der Gemeinde gepachtet, doch aufgrund unterschiedlicher Vorstellungen eines Betriebs das Pachtverhältnis zum 15. April diesen Jahres beendet.