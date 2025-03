Gastronomie in Donaueschingen: Warum viele Restaurants am Dienstag geschlossen bleiben

1 Leere Stühle seien nicht gut für das Stadtbild, sagt Vanessa Lehmann vom Café Vanillis. Sie hat keine Ruhetage. Schuld für die Stuhlsituation auf dem Bild war nur das schlechte Wetter, das beim Fototermin gerade herrschte. Foto: Hannah Schedler

In Donaueschingen bleiben viele Cafés und Restaurants dienstags geschlossen – besonders entlang der Karlsstraße. Die Gründe dafür reichen von historischen Traditionen über betriebswirtschaftliche Erwägungen bis hin zu strategischen Absprachen unter Gastronomen. Doch welche Lokale haben an diesem Tag dennoch geöffnet?









Link kopiert



Dienstagnachmittags zeigt sich in Donaueschingen ein bemerkenswertes Phänomen: Zahlreiche gastronomische Betriebe in der Innenstadt, insbesondere entlang der Karlsstraße, bleiben an diesem Tag geschlossen. Auffällig ist, dass sich gerade der Dienstag als Ruhetag etabliert hat. Doch was steckt hinter dieser Entwicklung? Die Gründe dafür sind vielfältig und reichen von historischen Traditionen über familiäre Überlegungen bis hin zu wirtschaftlichen Strategien.