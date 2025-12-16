Gastronomie in Donaueschingen: Vom Biergarten zum Wintergarten

Im Biergarten beim Schlosspark entsteht erstmals ein Wintergarten. Besucher können sich etwa auf dekorierte Hütten freuen. Das Angebot ist gedacht als Ort winterlicher Gemütlichkeit.
Der Duft von frischen Mandeln, dampfendem Glühwein und Grillwürsten gehört für viele Menschen untrennbar zur Adventszeit. Normalerweise erfüllt genau dieser Duft zur Weihnachtszeit die Straßen von Donaueschingen. Doch in diesem Jahr bleibt der traditionelle Weihnachtsmarkt in der Stadt aus. Für Gastronom „Chicco“ Güney Birdüzer ist das der Anstoß, einen neuen, stimmungsvollen Ort für die Vorweihnachtszeit zu schaffen.