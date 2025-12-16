Gastronomie in Donaueschingen: Vom Biergarten zum Wintergarten

Im Biergarten beim Schlosspark entsteht erstmals ein Wintergarten. Besucher können sich etwa auf dekorierte Hütten freuen. Das Angebot ist gedacht als Ort winterlicher Gemütlichkeit.

Der Duft von frischen Mandeln, dampfendem Glühwein und Grillwürsten gehört für viele Menschen untrennbar zur Adventszeit. Normalerweise erfüllt genau dieser Duft zur Weihnachtszeit die Straßen von Donaueschingen. Doch in diesem Jahr bleibt der traditionelle Weihnachtsmarkt in der Stadt aus. Für Gastronom „Chicco“ Güney Birdüzer ist das der Anstoß, einen neuen, stimmungsvollen Ort für die Vorweihnachtszeit zu schaffen.

Der Biergarten des Parkrestaurants wird erstmals zum Wintergarten. Direkt am Rande des Schlossparks entsteht ein gemütlicher Treffpunkt für Freunde, Familien und Spaziergänger. „Der Biergarten wird zum Wintergarten – genau so haben wir uns das vorgestellt“, sagt Birdüzer. In festlicher Atmosphäre laden dekorierte Hütten dazu ein, nach einem Spaziergang durch den Schlosspark einzukehren. „Die Leute sollen bei uns ankommen, kurz durchatmen, sich aufwärmen und einfach eine gute Zeit haben.“

Glühwein und Wurst

Zwischen Lichterglanz, Feuerstellen und winterlicher Dekoration erwartet die Besucher eine Auswahl an Heißgetränken wie Glühwein und Punsch, ergänzt durch kulinarische Angebote. So sollen Grillwurst, Ochsenfetzen und süße Backwaren dafür sorgen, dass der kleine Hunger und der Wunsch nach Gemütlichkeit gestillt werden. „Es ist kein großer Markt, sondern bewusst klein und fein“, erklärt Birdüzer. Einige externe Stände seien dabei, „aber der Großteil kommt von uns“.

Die Idee, den Biergarten auch im Winter zu beleben, sei schon länger gereift. Immer wieder hätten Gäste danach gefragt, erzählt der Gastronom. „Viele haben gesagt, dass ihnen der Biergarten im Winter fehlt.“ Dass der erste Wintergarten nun ausgerechnet in dem Jahr entsteht, in dem der städtische Weihnachtsmarkt ausfällt, empfindet er als stimmig. „Donaueschingen hatte immer einen Weihnachtsmarkt. Wenn der fehlt, wollten wir trotzdem etwas Eigenes und Gemütliches anbieten.“

Drehorgel und Lieder

Auch musikalisch soll echte Weihnachtsstimmung aufkommen. Eine Drehorgel, gesungene Weihnachtslieder und die Unterstützung der Stadtkapelle sorgen für die Umrahmung. „Wir wollen es schön besinnlich haben, ruhig und weihnachtlich“, betont Birdüzer. „Nette Leute, weihnachtliche Hütten und Musik – das gehört einfach dazu.“ Für Birdüzer ist das Projekt ein Experiment mit Herz. „Wir sind sozusagen Weihnachtspioniere“, sagt er. Die Vorfreude sei groß, die Rückmeldungen bisher sehr positiv.

Die Termine

Der Wintergarten öffnet von Donnerstag, 18. Dezember, bis Sonntag, 21. Dezember, sowie vom 25. bis zum 28. Dezember. Donnerstags und freitags ist ab 16 Uhr geöffnet, samstags und sonntags bereits ab 14 Uhr.