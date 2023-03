1 Der Donaueschinger Schützen ist ein Gastronomiebetrieb mit langer Tradition. Schon 1724 konnte man hier seinen Durst löschen. Jetzt steht ein Pächterwechsel an. Foto: Jens Fröhlich

Bedeutender Wechsel in der Gastronomieszene: Marco Garofalo will am 1. Juli neu durchstarten.









Die Gastronomie in Donaueschingen ist im stetigen Wandel. Jetzt bahnt sich ein Wechsel an, der in mehrerlei Hinsicht Strahlkraft hat. Zum einen kündigt sich ein Pächterwechsel in einer prominenten Donaueschinger Gastro-Adresse an, andererseits verliert Villingen damit bereits den dritten Gastronomen in der jüngeren Vergangenheit an die Nachbarstadt.