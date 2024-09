Gastronomie in Donaueschingen: Die Küche bleibt kalt – deshalb schließt die Taparia

Gastronomie in Donaueschingen

1 Veysi's Taparia im Quellhöfle ist Geschichte. Bei der Donaueschinger Musiknacht hätte das Restaurant eigentlich geöffnet sein sollen – die Besucher standen aber vor verschlossenen Türen. Foto: Jens Wursthorn

Vor der Musiknacht kam der Paukenschlag – die Taparia hat überraschend ihre Pforten geschlossen. Die Hausverwaltung hat wohl schon einen Nachfolger im Blick – aber zunächst erklärt Veysi Sahin die Hintergründe der Schließung.









Link kopiert



Die Musiknacht lockte wieder etliche Besucher in die Donaueschinger Innenstadt. In mehreren Lokalen wurde Spaß, Tanz und Leckeres geboten. Eines der Lokale, in denen gefeiert werden sollte, ist Veysis Taparia im Quellhöfle. Wer zur Musiknacht dort vorbeiging, stand allerdings vor verschlossenen Türen – dabei wurde die Veranstaltung auch hier im Vorfeld beworben.