Gastronomie in der Majolika: Neue Chancen für die Schramberger Gastroszene

Die frühere CaféBar im Schramberger Majolika Firmenpark wird derzeit umfassend modernisiert – und soll künftig mit einem frischen Konzept überzeugen.

Umfangreiche Sanierungsarbeiten laufen derzeit in der ehemaligen CaféBar im Schramberger Majolika-Firmenpark (SMF). Die Eigentümer modernisieren die Räumlichkeiten nicht nur optisch und technisch, sondern denken auch das gastronomische Konzept neu. Ziel ist es, die CaféBar zu einem lebendigen Treffpunkt für Mitarbeitende, Gäste und die Stadtgesellschaft weiterzuentwickeln.

Mehrere Interessenten haben bereits erste Konzeptideen vorgestellt. Darunter war auch der junge Verein „Kultur und Bar“ (KuBa), der den Betrieb gemeinschaftlich durch seine Mitglieder gestalten wollte. Dieses Vorhaben wird jedoch seitens der Eigentümer nicht weiterverfolgt.

Betreiber gesucht

„Wir suchen ein zukunftsorientiertes Nutzungskonzept, das Professionalität, Gastfreundschaft und Innovationsgeist vereint“, erklärt Annette Melvin, die das Projekt begleitet. Gesucht werde ein Betreiber oder ein Team mit Erfahrung und Ideenreichtum – jemand, der die CaféBar zu einem Ort mit eigener Identität macht und damit sowohl den Firmenpark als auch die Schramberger Gastronomie-Szene bereichern kann.

Um dafür die bestmöglichen Voraussetzungen zu schaffen, wird aktuell umfassend renoviert: Der Gastraum erhält ein modernes Design, Küche, Böden und Sanitärbereiche werden erneuert. „Eine neue, funktionale Thekenanlage wird Anfang des kommenden Jahres eingebaut“, so Michael Melvin.

Mit dem Umbau verbinden die Eigentümer die Chance, neue gastronomische Impulse zu setzen – offen für nachhaltige Konzepte, regionale Produkte und flexible Angebote, die den heutigen Bedürfnissen entsprechen.