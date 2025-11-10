Gastronomie in der Majolika: Neue Chancen für die Schramberger Gastroszene

Die frühere CaféBar im Schramberger Majolika Firmenpark wird derzeit umfassend modernisiert – und soll künftig mit einem frischen Konzept überzeugen.
Umfangreiche Sanierungsarbeiten laufen derzeit in der ehemaligen CaféBar im Schramberger Majolika-Firmenpark (SMF). Die Eigentümer modernisieren die Räumlichkeiten nicht nur optisch und technisch, sondern denken auch das gastronomische Konzept neu. Ziel ist es, die CaféBar zu einem lebendigen Treffpunkt für Mitarbeitende, Gäste und die Stadtgesellschaft weiterzuentwickeln.