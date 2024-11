Gastronomie in Deißlingen

Nach langem Hin und Her ist es nun so weit: Der Bagger frisst sich seit Anfang der Woche durch das ehemalige Gasthaus „Ochsen“ in der Deißlinger Ortsmitte. Das Gebäude, das lange Zeit ein zentraler Treffpunkt im Ort war, musste weichen, um Platz für ein neues Bauprojekt zu schaffen.