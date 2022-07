Gastronomie in Calw

1 Gewerbevereinsvorsitzender Nicolai Stotz (von links), Citymanagerin Johanna Klug, OB Florian Kling, die Betreiber Yusuf und Hayat Tag sowie der Gewerbevereins-Co-Vorsitzende Jürgen Ott bei der offiziellen Einweihung. Foto: Rousek

Im Eiscafé in der Lederstraße ist wieder Leben eingezogen.















Calw - Das Eiscafé Adria in der Lederstraße ist in neuen Händen: Yusuf und Hayat Tag wollen das Lokal, das zwischenzeitlich geschlossen war, als Familienbetrieb führen. Bei der offiziellen Eröffnungsfeier betonte Yusuf Tag, dass er schon früher häufig in dem Eiscafé zu Gast war und immer gedacht habe: "Das wäre das Richtige".

Dementsprechend haben er und seine Ehefrau weder an der Einrichtung des Lokals, noch an der Speise- und Getränkekarte vieles verändert. Das ein oder andere Angebot, speziell für Winterabende, wird aber noch kommen, kündigt Tag an. Das Eiscafé Adria hat sieben Tage die Woche, jeweils von 10 bis 20 Uhr geöffnet während der Sommermonate. Außen hat es rund 120 Sitzplätze, innen knapp 40.

Rund 300 Jahre alt

Das Gebäude, in dem sich die "Adria" befindet, ist rund 300 Jahre alt, erklärte Eigentümer Arthur Fischer bei der Eröffnung. Seit 1960 befand sich dort quasi durchgehend eine Eisdiele. Tag ist der vierte Betreiber.

Oberbürgermeister Florian Kling erzählte bei seiner Ansprache davon, dass er schon als Jugendlicher gerne in der Lokalität gesessen habe. "Das Eiscafé gehört zu Calw wie das Rathaus", unterstrich er. Deshalb sei es ihm eine "unglaublich große Freude", nun einen neuen Pächter willkommen zu heißen.