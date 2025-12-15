Gastronomie in Burladingen: Michael Roder übernimmt das Wiesental

Schon seit Monaten ist Michael Roder, Kesselhaus-Pächter und Spross der bekannten Burladinger Gastronomen-Familie, auf der Suche nach „etwas Eigenem“. Jetzt ist er fündig geworden.
Die Tage, in denen der 47-jährige gut ausgebildete Koch und Pächter des Burladinger Kesselhauses, Michael Roder, zusammen mit seiner Frau das Burladinger Innenstadtlokal in der Ambrosius-Heim-Straßen noch betreiben wird, sind also gezählt. Spätestens im Frühjahr hört er dort auf. Verpächter und Fabrikinhaber Theo Dolinschek ist seit dem Sommer auf der Suche nach einem Nachfolger.