1 Nadine Kröner-Nurhak und Mehmet Ali Nurhak mussten das „Schwabia“ wieder schließen. Foto: Thiercy Im „Schwabia“ wurden die Gäste mit schwäbischer Küche versorgt. Das Restaurant hat nun aber wieder geschlossen. Das sind die Gründe.







Link kopiert



Das Ehepaar Nurhak hat mit dem „Schwabia“ in Balingen im September 2024 den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt. Der Traum von Mehmet Ali Nurhak und seiner Frau Nadine Kröner-Nurhak, sich mit der schwäbischen Küche in der Eyachstadt zu etablieren ist jedoch seit Kurzem ausgeträumt.