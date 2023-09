Im März diesen Jahres sollte es im ehemaligen Ladenlokal der Autowerkstatt Dehner eigentlich losgehen. Dann hieß es: „im Juni“. Doch auch heute, Anfang September, scheint eine Eröffnung noch in weiter Ferne.

Fröhlich und in Aufbruchstimmung erzählte Bäckerei Germania-Betreiber Amir Shartri im Februar, was er aus dem Ladenlokal an der Wilhelm-Kraut-Straße/Ecke Steinachstraße machen wolle: nämlich eine Backstube mit Bewirtung.

Balkanische und deutsche Spezialitäten sollten angeboten werden, rund 60 Sitzplätze für Kunden versprach der großzügige gläserne Raum. Und genau das – nämlich die Anzahl der Sitzplätze – scheint nun das Problem zu sein.

Bemängelte die Stadt Balingen im Mai noch das Fehlen einer Brandschutztür, die Shatri dann nachrüsten ließ, klemmt es nun an einer weiteren Stelle. Für 60 Gäste seien die Parkmöglichkeiten am Ladenlokal nicht gegeben, erzählt er bereitwillig über seine aktuelle Hürde. Doch wie kann so ein Platz-Problem gelöst werden?

Ans Aufgeben hat er nie gedacht

„Ein Architekt kümmert sich darum, und der ist in der Sache auch in Kontakt mit der Stadt Balingen, sagt der Geschäftsmann, der auch in Göppingen und Kuchen (beide Landkreis Göppingen) Filialen seiner Germania Bäckerei betreibt.

Sollte keine Parkplatzlösung gefunden werden, denkt Amir Shatri darüber nach, einfach die Sitzplätze in Café zu reduzieren: „Auch das wäre eine Möglichkeit.“

Die Frage nach einem Eröffnungstermin will Shatri wohlweislich nicht mehr beantworten. „Das vermag ich wirklich nicht zu sagen“, meint er gut gelaunt. Trotz aller Hürden: Shatri bleibt geduldig. Ans Aufgeben habe er nie gedacht.