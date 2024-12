Gastronomie in Balingen: Für das Vabene wird ein Nachfolger gesucht

Gastronomie in Balingen

Das Vabene in Balingen soll auch künftig ein Restaurant bleiben

Der derzeitige Pächter des Restaurants, Frank Utzeri, gibt den Betrieb Ende Oktober 2025 ab. Dann könnte jemand anders sein Glück versuchen.









Nach mehr als zehn Jahren soll in absehbarer Zeit Schluss sein: Das italienische Spezialitätenrestaurant Vabene, welches sich im Gebäude der Sparkasse Zollernalb in der Friedrichstraße befindet, sucht jetzt einen Nachfolger. Pächter Frank Utzeri hat seinen Pachtvertrag „auf eigenen Wunsch und aus persönlichen Gründen zum 31. Oktober 2025 gekündigt“, wie die Sparkasse in einer Pressemitteilung bekanntgibt.