Gastronomie in Baiersbronn: Neues Pächterpaar betreibt die Glasmännlehütte

Die Glasmännlehütte auf dem Baiersbronner Hausberg Stöckerkopf ist wieder geöffnet. Das neue Pächterpaar Vera Mühl und Hannes Gaiser hat die Bewirtschaftung übernommen.
Die Gastronomen Vera Mühl und Hannes Gaiser, die bereits mit dem Pop-up-Bistro „s’Neschd“ zur Gartenschau in Baiersbronn erfolgreich waren, setzen in der Glasmännlehütte auf ein einfaches, hochwertiges Angebot und auf neue Veranstaltungsformate. Neben dem regulären Hüttenbetrieb sind künftig auch Events geplant. Zudem soll die Hütte für private Feiern buchbar sein.