Gastronomie in Baiersbronn: Mühlbachstube wird griechisches Restaurant

Die Brüder Ioannis und Georgios Zampras vom „Tomahawk“ übernehmen nun auch die „Mühlbachstube“ in Baiersbronn.
Für das gut eingeführte Restaurant Mühlbachstube nahe dem Baiersbronner Bahnhof beginnt eine neue Zeit, eine Zeit mit europäischer Dimension. Hatte die „Mühlbachstube“ bisher gut 14 Jahre lang „pfiffige regionale Küche“ geboten, so soll die Küche ab Februar zwar nach wie vor pfiffig, aber in erster Linie griechisch sein. So versprechen es neuen Pächter, die Brüder Ioannis und Georgios Zampras.