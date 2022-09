2 Die Arbeit in der Gastronomie ist kein Zuckerschlecken. Hinzu kommt, dass sich Servicekräfte oft über unfreundliche Gäste oder fehlendes Trinkgeld ärgern müssen. (Symbolbild) Foto: ©s-motive-stock.adobe.com

In der Gastronomie zu arbeiten, ist kein Zuckerschlecken. Die Angstellten sind stundenlang auf den Beinen, oft Stress und Zeitdruck ausgesetzt und sollen dabei immer lächeln und freundlich bleiben. Leichter gesagt als getan - vor allem, wenn von den Gästen keine Wertschätzung kommt und dann auch noch das Trinkgeld ausbleibt.















Link kopiert

Bad Dürrheim - Jessica Korn liebt ihren Beruf. "Sobald ich mit der Arbeit anfange, legt es bei mir einen Schalter um und ich habe gute Laune", erzählt die gelernte Servicekraft, die in Bad Dürrheim arbeitet. Seit 14 Jahren ist sie inzwischen in der Gastronomie-Branche tätig. Doch in den vergangenen vier Jahren habe sich etwas geändert. "Alleine die Art, wie einige Gäste an uns Servicekräfte herantreten. Wie, wenn wir ihre Leibeigenen wären", versucht Korn zu beschreiben.