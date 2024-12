Gastronomie in Bad Dürrheim: Der Extra-Euro für den guten Zweck

Anderen etwas Gutes tun, einen sozialen Zweck unterstützen. Das ist der Hintergrund der Aktion „Tagessuppe mit Sinn“. Vor anderthalb Jahren hatte der Leiter der Solemar-Gastronomie, Torsten Schuler, die Idee, eine Spendenaktion ins Leben zu rufen. Jeden Tag wird in den beiden Restaurants des Solemars eine Tagessuppe angeboten. Von jedem Teller Suppe geht ein Euro an einen guten Zweck. „Der Aktionszeitraum dauert jeweils ein halbes Jahr“, erklärt Torsten Schuler. „Von 16. Mai bis 15. November dieses Jahres haben wir rund 2600 Euro eingenommen, die wir nun spenden.“ Der Erlös soll bei jeder Aktion an eine Einrichtung in Bad Dürrheim fließen. Dieses Mal hatte sich das Deutsche Rote Kreuz, Ortsverein Bad Dürrheim, beworben.

Die Fahrzeuge müssen aus Sicherheitsgründen mit digitalen Funkgeräten ausgestattet werden, was pro Fahrzeug rund 2000 Euro kostet. Das Rote Kreuz Bad Dürrheim muss vier Fahrzeuge ausstatten und zudem vier Handgeräte für die Einsatzkräfte anschaffen. Finanzielle Unterstützung bekommen die Retter allerdings keine und sind dankbar für die stattliche Spende der Kur- und Bäder GmbH. Kurgeschäftsführer Markus Spettel freut sich über die Resonanz auf die Aktion: „Wir bekommen von unseren Gästen mit, dass sie den Euro gerne die ‚Tagessuppe mit Sinn‘ unterstützen.“ Die jetzige Spendenaktion war die dritte ihrer Art. Der erste Erlös der „Tagessuppe mit Sinn“ wurde an den Verein „Menschen in Not“ überreicht, der zweite an die Lernlotsen des Generationentreffs Lebenswert. Die vierte Spendenaktion „Tagessuppe mit Sinn“ ist am 16. November gestartet und dauert bis einschließlich 15. Mai 2025. Wer mit dem Erlös daraus bedacht werden soll, steht noch nicht fest. „Wir haben den Spendenzweck bewusst noch nicht festgelegt, sondern freuen uns über Vorschläge“, sagt Torsten Schuler.

So kann man einen Vorschlag einreichen: per E-Mail an tagessuppemitsinn@kurundbaeder.de oder per Post an die Kur- und Bäder GmbH, Luisenstraße 4, 78073 Bad Dürrheim tun. Die Einreichungsfrist endet am 15. Januar 2025.