Gastronomie in Albstadt: Französisches „Café Petit – Not in Paris“ ist neu in der Innenstadt

Über ein neues gastronomisches Angebot in der Ebinger Innenstadt dürfen sich die Albstädter freuen. Das „Café Petit – Not in Paris“ hat neu eröffnet. Das wird dort angeboten.
Seit wenigen Tagen belebt in der Ebinger Grüngrabenstraße nahe des Stadtzentrums ein neues gastronomisches Angebot die Innenstadt. Die Geschwister Mirsada Cakir und Astin Krasniqi haben sich mit dem „Café Petit – Not in Paris“ ihren Traum von der Selbstständigkeit erfüllt. Der Start ist den beiden gelungen, wie sie im Gespräch berichten: „Die Rückmeldung der Kundschaft ist sehr gut“, betont Mirsada Cakir. Ein gemischtes Publikum – jung und alt – mache von ihrem Angebot Gebrauch.