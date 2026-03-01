Gastronomie in Albstadt: Bistro im Hof wird Eventlocation

Für Feiern jeglicher Art ab 20 Personen soll ab März 2026 das Bistro im Hof zur Verfügung stehen.

Das Bistro im Hof, seit Beginn an Teil des Gasthof Linde, stellt zum 1. März 2026 sein reguläres Tagesgeschäft ein. Grund dafür ist die wirtschaftliche Entwicklung, die einen dauerhaften Betrieb nicht mehr sinnvoll ermöglicht. Gleichzeitig eröffne dieser Schritt eine klare Zukunftsperspektive, geben die Betreiber bekannt: Die Räumlichkeiten werden künftig vollumfänglich für exklusive Veranstaltungen genutzt.​

Mit dieser Weiterentwicklung bündelt Familie Taut ihre Erfahrung im Eventbereich an einem Ort. In den vergangenen Jahren war das Bistro ein geschätzter Treffpunkt für Genuss und Begegnung. Auf Basis dieser Qualität entsteht nun ein noch klareres Profil: individuelle Veranstaltungen mit professioneller Planung und persönlicher Betreuung aus einer Hand.

Ein fester Ansprechpartner

Ab 20 Personen bietet die Location den „idealen Rahmen“ für Firmenfeiern und Tagungen Get-together Geburtstage und Jubiläen, Hochzeiten, Familienfeiern, Weihnachtsfeiern, Vereins- oder Kundenevents, schreibt Geschäftsführerin Selina Taut in ihrer Mitteilung. Die Räumlichkeiten werden exklusiv vermietet und bieten eine stilvolle, private Atmosphäre, heißt es weiter.

Jedes Event startet mit einer persönlichen und individuellen Beratung. Die Planung und Abstimmung aller Details erfolgt im Gasthof Linde. Von der ersten Idee bis zur finalen Umsetzung begleitet man Schritt für Schritt.

Die kulinarische Verantwortung liegt weiterhin beim Gasthof Linde. Gäste dürfen sich auf regionale Küche, höchste Qualitätsstandards und eingespielte Serviceabläufe verlassen. Bereits erworbene Gutscheine behalten ihre Gültigkeit, heißt es, und können weiterhin im Gasthof Linde eingelöst werden. Für weitere Informationen und die persönliche Beratung erreicht man das Team unter Telefon (07431) 134140 oder per E-Mail: info@willkommen-imhof.de