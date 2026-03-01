Gastronomie in Albstadt: Bistro im Hof wird Eventlocation

Für Feiern jeglicher Art ab 20 Personen soll ab März 2026 das Bistro im Hof zur Verfügung stehen.
Das Bistro im Hof, seit Beginn an Teil des Gasthof Linde, stellt zum 1. März 2026 sein reguläres Tagesgeschäft ein. Grund dafür ist die wirtschaftliche Entwicklung, die einen dauerhaften Betrieb nicht mehr sinnvoll ermöglicht. Gleichzeitig eröffne dieser Schritt eine klare Zukunftsperspektive, geben die Betreiber bekannt: Die Räumlichkeiten werden künftig vollumfänglich für exklusive Veranstaltungen genutzt.