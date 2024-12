Gastronomie im Quellhöfle: Carmine Galasso kehrt nach Donaueschingen zurück

1 Sie freuen sich über den Start ihres Restaurants im Quellhöfle: Carmine und Maria Galasso. Der 55-Jährige kocht selbst. Foto: Hannah Schedler

Der 55-jährige Gastronom Carmine Galasso eröffnet seine neues Restaurant im Quellhöfle. In Donaueschingen hat für ihn 1985 alles begonnen. Sein Lokal in St. Georgen konnte nach einem Wasserschaden nicht mehr öffnen.









Carmine Galasso ist kein Unbekannter in der Gastronomieszene des Schwarzwalds. Sein Name steht für authentische italienische Küche, Qualitätsbewusstsein und langjährige Erfahrung. Mit der Eröffnung seines neuen Restaurants „Da Carmine“ im Quellhöfle in Donaueschingen kehrt er zurück an einen Ort, der für ihn schon lange Heimat ist.