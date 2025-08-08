Gastronomie im Nordschwarzwald: Coole Sommer-Beach-Party statt Festakt

Eine Lossprechungsfeier hat meist einen streng durchgetakteten Charakter. Hotellerie und Gastronomie im Nordschwarzwald sind da jetzt einen etwas anderen Weg gegangen.
Der neue Campus des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes DEHOGA in Calw ist nicht nur ein Ort der Ausbildung und des Lernens. Da kann man auch richtig gut feiern. Das zeigte sich am Freitagabend bei der Lossprechungsfeier der Branche im Nordschwarzwald. Aus dem sonst so feierlichen Festakt wurde an diesem Abend eine coole Sommer-Beach-Party.