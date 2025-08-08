Gastronomie im Nordschwarzwald: Coole Sommer-Beach-Party statt Festakt

Eine Lossprechungsfeier hat meist einen streng durchgetakteten Charakter. Hotellerie und Gastronomie im Nordschwarzwald sind da jetzt einen etwas anderen Weg gegangen.

Der neue Campus des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes DEHOGA in Calw ist nicht nur ein Ort der Ausbildung und des Lernens. Da kann man auch richtig gut feiern. Das zeigte sich am Freitagabend bei der Lossprechungsfeier der Branche im Nordschwarzwald. Aus dem sonst so feierlichen Festakt wurde an diesem Abend eine coole Sommer-Beach-Party.

Nach Wochen der Kühle und des Regens war das Wetter für ein solches Ereignis natürlich wie gebacken. Dementsprechend viele Gäste waren in den Calwer Stadtteil Wimberg gekommen, wo der Campus neben der eigentlichen Berufsschule entstanden ist.

Zahl der Redner bei Festakt streng limitiert

Mehr als 260 Gäste und 65 Absolventen der Gastroberufe begrüßte Ricarda Becker, Leiterin des Dehoga-Campus Calw, im Garten der Einrichtung. Launig und charmant führte Becker durch den mehr als dreistündigen Abend, der als Feier für die Absolventen gedacht ist und war.

Um den Party-Charakter hervorzuheben, hatten die Organisatoren um Ricarda Becker die Zahl der Redner beim Festakt streng limitiert. Und selbst diese Zahl der Redner schrumpfte noch einmal. Denn die eingeladene ehemalige SPD-Bundesvorsitzende und Bundestagsabgeordnete Saskia Esken musste ihre Teilnahme kurz vor der Veranstaltung kurzfristig absagen.

Keine Grenzen in der Gastrobranche

So ergriff als Erster Frank Daudert, Dehoga-Kreisvorsitzender aus dem Enzkreis, das Wort. Und auch mit dieser Rede brachen die Macher des Abends mit einer Tradition. Früher war es dem Calwer Kreisvorsitzenden Rolf Berlin vorbehalten gewesen, Worte an die Prüflinge, deren Eltern und Ausbilder und die Prominenz zu richten. Nun soll diese Ehre zwischen den Vertretern der drei beteiligten Kreisverbände Calw, Enz und Freudenstadt wechseln.

Die Branche feierte am Campus eine launige Sommerparty Foto: Fritsch

Daudert begrüßte die Absolventen denn auch gleich respektvoll als „neue Kollegen“. Die hätten in ihrer Ausbildung, die er als „Schule des Lebens“ bezeichnete, gelernt, wie man im Team funktioniert. In der Gemeinschaft der Gastro-Berufe gebe es keine Grenzen, nicht im Betrieb hier in der Region oder allen Häusern in aller Welt. Angesichts der Debatte rund um KI beruhigte Daudert die Nachwuchsköche, Nachwuchsfachleute für Hotels, Restaurants oder Systemgastronomie: „Kein Roboter dieser Welt ersetzt euch in eurem Job“, stellte der Gastronom klar.

„Das zeigt, dass Vielfalt funktioniert“

IHK-Hauptgeschäftsführerin Tanja Traub rief das Publikum dazu auf, den Absolventen ihren ersten Applaus für eine Hauptrolle im Berufsleben zu spenden. Mit dem Abschluss habe für die Nachwuchskräfte das „Abenteuer Berufsleben“ begonnen. Angesichts der 69 Absolventen werde ihr nicht bang vor der Zukunft der Branche – auch der im Nordschwarzwald. Auch Traub betonte die Vielfältigkeit innerhalb der Gastronomie: „Ein Drittel der Beschäftigten haben einen Migrationshintergrund“, so die Führungskraft der IHK Nordschwarzwald. „Das zeigt, dass Vielfalt funktioniert.“

Staatssekretär Rapp kümmerte sich um das Spanferkel Foto: Bernklau

Statt sich mit einer Rede am Abend zu beteiligen, machte sich der prominenteste Polit-Gast des Abends für die Gäste nützlich. Patrick Rapp (CDU), parlamentarischer Staatssekretär im Landes-Wirtschaftsministerium, bereitete den Hauptgang des Abends, ein Spanferkel, für den Verzehr zu.

Staatssekretär kümmert sich um das Spanferkel

Dabei hob er die Wichtigkeit der Tourismusbranche in Baden-Württemberg hervor, immerhin stelle die Branche 375 000 Arbeitsplätze. Die Absolventen hätten in ihrer Ausbildung drei wichtige Tugenden gelernt und mit auf den Weg bekommen: Haltung, Charakter und Stil. Der gelernte Förster machte in klaren Worten deutlich, was er von den bisherigen Leistungen der Nachwuchskräfte hält: „Davor habe ich einen Höllenrespekt.“

Über den sommerlichen Abend verteilt wurden den Absolventen die Zeugnisse und IHK-Urkunden übergeben.