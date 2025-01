Gastronomie im Kreis Calw: Nobler Neujahrsempfang im Wahlkampfmodus

Gastronomie Kreis Calw Rekordbesuch beim noblen Neujahrsempfang

Die Lage ist angespannt, die Zeiten waren schon einmal besser in der Gastronomie. Und doch kamen noch nie so viele Gäste zum Neujahrsempfang der Branche im Kreis Calw im Hotel Therme in Bad Teinach wie an diesem Freitagabend.