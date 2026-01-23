Gastronomie im Kreis Calw: Große Freunde über eine echte Atempause

Einer der schönsten Säle im Kreis, Leckereien aus allen Teilen des Landkreises und reichlich Promis – beim Neujahrsempfang der Dehoga im Kreis gab es Grund zu feiern.
Vor gut einem Jahr – im Januar 2025 – war die Stimmung beim Neujahrsempfang von Hotellerie und Gastronomie in Bad Teinach aufgeladen. Die Bundestagswahl stand unmittelbar vor der Tür, der Ehrengast war Jens Spahn, der heutige Fraktionschef der CDU/CSU – und die Branche kämpfte verbissen um ihr Ziel eines verminderten Mehrwertsteuersatzes für das Essen in ihren Häusern.