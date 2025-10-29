Gastronomie im Kreis Calw: Gemeinsam für die Zukunft der Region

Sie fühlen sich der Heimat, der Region, dem Schwarzwald verbunden. Jetzt haben die Naturparkwirte einen weiteren Mitstreiter in ihre Reihen aufgenommen.

Näher an der Natur als die jetzt zwölften b Naturparkwirte kann eine Gastronomie kaum liegen. Mitten im Wald, am Köllbach und unterhalb der Burg Hornbach liegt das Landcafé Baiermühle. Bei ihnen gibt es das Wasser aus der eigenen Quelle, das Wasserrad liefert Strom und viele ihrer Gerichte bereiten Arno Pfeiffer und Ralf Bischoff, die beiden Wirte der Baiermühle, aus den Produkten der Region zu.

Bei soviel Nähe zur Region und Nachhaltigkeit war der Weg zum Netzwerk der Naturparkwirte im Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord nicht mehr weit. Neben dieser neuen Auszeichnung darf die Mühle nun auch mit einem anderen Label schmücken. Denn gleichzeitig zum Prädikat Naturpark-Wirt durften sich Pfeiffer und Bischoff auch über die Auszeichnung „Wild aus der Region“ freuen, die von der Kreisjägervereinigung Calw verliehen wird.

„Nur mit Jägern und Förstern können wir den Schwarzwald so erhalten“

Die Gastronomen hatten bei der Verleihung der Auszeichnung viel Lob für den Naturpark übrig, bescheinigten ihm eine „unkomplizierte Zusammenarbeit“. Gleiches galt für die Jäger und Förster der Region: „Nur mit den Jägern und Förstern können wir den Schwarzwald so erhalten wie er ist“, zeigte sich Ralf Bischoff überzeugt.

Ein Großteil der Köstlichkeiten in der Baiermühle kommt aus der Region. Foto: Woll

Dieses Kompliment konnte Yvonne Flesch, stellvertretende Geschäftsführerin des Naturparks, bei der Auszeichnungsfeier in der Baiermühle nur zurückgeben: In der Baiermühle verbinde sich „die Schönheit der Schwarzwälder Landschaft mit dem guten Geschmack regionaler Produkte“, so Flesch. „Das Landcafé Baiermühle trägt dazu bei, dass unsere Kulturlandschaft lebendig bleibt und die Wertschöpfung in der Region bleibt.“ Die von ihr verliehne Naturparkwirt-Plakette sei das „sichtbare Zeichen einer gelungenen Verbindung von Landwirtschaft, Gastronomie und Tourismus“.

Valha: Außenwirkung der Stadt weiter vergrößern

Stolz auf die – nach dem „Rössle“ in Berneck – zweiten Naturparkwirte in seiner Stadt zeigte sich auch Altensteigs Bürgermeister Oliver Valha. Dieser Zusammenschluss der Wirte ist für ihn genau der richtige Weg in die Zukunft für Tourismus und Gastronomie in seiner Stadt.

Die Baiermühle liegt idyllisch im Köllbachtal Foto: Woll

„Es funktioniert nur zusammen“, machte Valha deutlich. Es sei eines seiner Ziele in der Stadt, die Gastro-Branche in der Stadt zusammen zu führen. „So können wir alle voneinander profitieren.“ Als weiteres Ziel formulierte der Rathauschef, die Außenwirkung der Stadt und seiner Sehenswürdigkeiten weiter zu vergrößern. Schon jetzt ziehe es Spanier und Portugiesen, die den hohen Temperaturen in ihren Ländern entfliehen, im Sommer in den Nordschwarzwald.

„Wir pflegen die Region mit Löffel und Gabel“

Dennis Stoll vom „Talblick“ in Neuweiler, stellvertretender Vorsitzender der Naturparkwirte, begrüßte die neuen Mitstreiter Pfeiffer und Bischoff in den Reihen des Vereins und fasste das Ziel der Gruppe in einem Satz zusammen: „Wir pflegen die Region mit Löffel und Gabel.“ Auch Rolf Berlin, Kreisvorsitzender der Dehoga und einer der Gründungsväter der Naturparkwirte, begrüßte das Duo und hob den „guten Geist“ innerhalb der Vereinigung hervor.

Unsere Empfehlung für Sie Gastronomie im Nordschwarzwald Coole Sommer-Beach-Party statt Festakt Eine Lossprechungsfeier hat meist einen streng durchgetakteten Charakter. Hotellerie und Gastronomie im Nordschwarzwald sind da jetzt einen etwas anderen Weg gegangen.

Auch Kreisjägermeisterin Elke Marko Neugebauer und Altensteigs Hegeringleiter Fabian Müller freuten sich über die neuen Mitstreiter. Denn sie konnten der Baiermühle und deren Wirten das Zertifikat „Wild aus der Region“ überreichen. Das wird nur verliehen, wenn eine Gastronomie mindestens 90 Prozent ihres Wildfleisches aus heimischer und nachhaltiger Jagd bezieht.

Die „Baiermühle“ sei im Kreis Calw das 20. Lokal mit dieser Auszeichnung, so Elke Marko Neugebauer. Wild sei nicht nur ein „wertvolles Fleisch“, sondern sondern auch „echt Schwarzwald“.

INFO

Die Naturparkwirte

Es gibt 40 Naturparkwirte im gesamten Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord. Davon finden sich 12 im Kreis Calw. Das sind: Das „Rössle“ in Altensteig-Berneck, das „Lamm“ in Bad Herrenalb-Rotensol, das Parkrestaurant im Kurpark Bad Liebenzell, Berlins KroneLamm in Bad Teinach-Zavelstein, das Wanderheim in Bad Teinach-Zavelstein, das Restaurant „Foxy Bräu“ in Bad Wildbad, das Enztalhotel in Enzklösterle, der „Schwarzwaldhof“ in Enzklösterle, die „Krone“ in Altbulach, der „Löwen“ in Oberhaugstett, der „Talblick“ in Neuweiler und ganz neu die „Baiermühle“ in Altensteig.