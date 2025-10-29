Gastronomie im Kreis Calw: Gemeinsam für die Zukunft der Region

Sie fühlen sich der Heimat, der Region, dem Schwarzwald verbunden. Jetzt haben die Naturparkwirte einen weiteren Mitstreiter in ihre Reihen aufgenommen.
Näher an der Natur als die jetzt zwölften b Naturparkwirte kann eine Gastronomie kaum liegen. Mitten im Wald, am Köllbach und unterhalb der Burg Hornbach liegt das Landcafé Baiermühle. Bei ihnen gibt es das Wasser aus der eigenen Quelle, das Wasserrad liefert Strom und viele ihrer Gerichte bereiten Arno Pfeiffer und Ralf Bischoff, die beiden Wirte der Baiermühle, aus den Produkten der Region zu.