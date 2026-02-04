Gastronomie im Kreis Calw: Für fast alle eine Sache des Überlebens

Oft wurde die Mehrwertsteuersenkung für die Gastronomie als „Wahlgeschenk“ kritisiert. Eine Umfrage im Kreis Calw zeigt: Sie ist oft eine Sache des Überlebens.
Nur noch sieben statt 19 Prozent Mehrwertsteuer in der Gastronomie: Die Neuregelung ist bundesweit zum Jahresbeginn in Kraft getreten. Was aber bewirkt diese nicht ganz unumstrittene Maßnahme? Macht sie die Preise im Restaurant billiger? Rettet sie die Betriebe der Gastronomen und damit Arbeitsplätze? Wir haben mit mehreren Gastronomen aus dem Kreis Calw gesprochen.