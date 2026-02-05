Dehoga-Chef im Kreis Calw: Als die Tochter Rolf Berlin überflügelte

Seit vielen Jahren ist Rolf Berlin die weithin vernehmbare Stimme der Gastronomie im Kreis Calw. Jetzt macht auch seine Tochter Karriere. Zur Überraschung des Vaters.
Seit vielen Jahren engagiert sich Rolf Berlin, Hotelier und Gastronom aus Bad Teinach-Zavelstein, ehrenamtlich für seine Branche. Zu Zeiten von Helmut Schäfer, dem damaligen Kreisvorsitzenden des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga), stand er noch in der zweiten Reihe der Interessenvertretung im Kreis Calw. Im Jahr 2010 dann rückte er auf den Spitzenposten im Kreis Calw auf und drückt der Arbeit der Organisation seit nunmehr 16 Jahren seinen Stempel auf.