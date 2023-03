1 Eigentümer ist Ahmad Nadeem. Er will das Café Röder zum 1. April als Selbstbedienungscafé wieder öffnen Foto: Strohmeier

Als untragbar sieht man von Seiten des Gemeinderats die Situation beim Café Röder an.









Das Café Röder liegt direkt gegenüber des Hindenburgparks in bester Lage mit großer Außenfläche. Es ist seit über einem Jahr geschlossen.

Die LBU stellte im Gemeinderat einen Antrag, mit dem Eigentümer Kontakt aufzunehmen: „Mittlerweile ist es schon fast ein Jahr her und die Lage rund um das Café Röder ist unverändert trostlos. In den Schaufenstern hängen Zeitungsartikel aus, in denen der Eigentümer seine erfolglosen Bemühungen um Personal beschreibt, unter anderem mit dem Hinweis, dass Arbeitslose und Flüchtlinge für das Nichtstun fast so viel Geld bekommen, wie jemand der Vollzeit arbeitet. Mit der zusätzlich ausgehängten unattraktiven Stellenanzeige wird der Eigentümer wohl auch keinen Erfolg erzielen. Die LBU stellt sich die Frage, warum die Verwaltung diese offensichtlichen Mängel nicht zum Anlass nimmt, mit dem Eigentümer ins Gespräch zu kommen.

Für Attraktivität nicht förderlich

Für die Attraktivität unserer Kurstadt ist ein geschlossenes Café in bester Lage, die quasi als Visitenkarte Bad Dürrheims angesehen werden kann, absolut nicht förderlich. Das Café Röder wieder zu beleben, muss eine zentrale Aufgabe bei der Attraktivitätssteigerung der Innenstadt sein.“

Die Verwaltung bot Aufklärung: Das Duo Wirtschaftsförderer Alexander Stengelin und City-Manager Daniel Limberger hatten Kontakt mit dem Eigentümer. Demnach soll am Samstag, 1. April, das Café wieder als Selbstbedienungscafé aufmachen, wie der Eigentümer Eigentümer Nadeem Ahmad versprach.

Laut Bürgermeister Jonathan Berggötz gab es in den vergangenen Wochen verschiedene Gespräche mit dem Eigentümer. Es ging um Verpachtungen und um den Verkauf des Cafés in bester Lage. In Sachen Verkauf ließ der Eigentümer wissen, dass er dazu nicht bereit sei. Mit einem Pächter haber er sich wohl nicht einigen können, so die Vermutung des Bürgermeisters.