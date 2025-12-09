Schliengens Bürgermeister Christian Renkert, seit 2023 Vorsitzender des Bürgeln-Bundes, spricht über die besonderen Herausforderungen für das Schloss-Restaurant.
Das Restaurant von Schloss Bürgeln hat bewegte Jahre hinter sich. Seit 2020, dem ersten Corona-Jahr, gab es mehrere Pächterwechsel. Im Februar wird mit Dunja Ceci die vierte Pächterin binnen gut fünf Jahren den Gastrobetrieb auf der Bürgler Höh’ übernehmen – nach einem kurzen Gastspiel ihrer Vorgängerin, die erst Ende März Eröffnung im „Stübli“ gefeiert hatte.