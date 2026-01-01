Gastronomie: Ab heute Steuersenkung in Restaurants

1 Essengehen dürfte trotz Steuersenkung nicht günstiger werden. (Archivbild) Foto: Sina Schuldt/dpa Der Staat unterstützt Cafés, Imbisse und Restaurants - doch das Schnitzel wird deshalb wohl nicht billiger werden.







Berlin - Auf Essen im Restaurant oder Schnellimbiss gilt ab heute eine reduzierte Mehrwertsteuer. Statt bisher 19 fallen nur noch 7 Prozent an. Das soll die Gastronomen unterstützen und die Kostensteigerungen der letzten Zeit etwas auffangen. Von der geringeren Steuer profitieren auch Bäckereien, Cafés, Wirtshäuser, Catering-Anbieter sowie Kita-, Schul- und Krankenhausverpflegung. Sie gilt allerdings nur für Speisen, nicht für Getränke.