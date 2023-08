„Es ist zum Kotzen“, sagt Broß. Erst habe man die dreijährige Corona-Krise meistern müssen, und jetzt das: „Seit die Kreisstraße 7170 zwischen Schömberg und Ratshausen gesperrt ist, verzeichnen wir Umsatzeinbußen von bis zu 70 Prozent.“ Broß spricht auch für Sabine Merkt-Meinarzt von der Oberen Säge: „Das geht jetzt seit Pfingsten. Wir leben von den Sommermonaten. Und hier ist tote Hose.“ Broß zeigt auf den Parkplatz vor der „Ölmühle“: Dieser ist vollkommen leer. „Normalerweise ist hier um diese Jahreszeit immer voll.“

Die beiden Gastronomen, deren Häuser nur über die K 7170 anzufahren sind, sind frustriert und sauer auf das Landratsamt. Vor allem die Beschilderung der Umleitungsstrecke, die von Schömberg aus über Weilen unter den Rinnen nach Ratshausen führt, sei zunächst „unter aller Sau“ gewesen. Auswärtige Gäste hätten nicht gewusst, wie sie in die Obere Säge oder zur Ölmühle kommen sollen. Einige seien in den Schömberger Baugebieten Grund und Kochenwinkel gestrandet. „Die haben bei mir angerufen und nach dem Weg gefragt“, erzählt Broß.

In Schömberg an der Straßensperrung haben die Gastronomen ein Schild angebracht: Zum Landhaus und zur Ölmühle der Umleitung folgen. Foto: Visel

Während er am Landratsamt kein gutes Haar lässt, lobt er den Schömberger Bürgermeister Karl-Josef Sprenger und den städtischen Bauhof: „Die haben alles getan, was möglich war, um uns zu helfen.“ So seien Umleitungsschilder „richtig gestellt“ worden, um Ortsunkundige nicht ins Ungewisse zu führen. Ein Lied von ihrer Odyssee in die Ölmühle kann Tanja Höch singen, die mit den Betreibern befreundet ist. „Mein Navi hat die Sperrung nicht angezeigt, mich aber am Stausee entlang in den Wald geleitet. Dann lag ein Baum auf dem Weg. Ich musste umkehren. Gott sei dank ist kein Förster gekommen, sonst hätte ich womöglich noch eine Strafe bezahlen müssen.“

Viele Stornierungen

Für Broß ist das Ganze schlicht eine Katastrophe. „Wir haben unzählige Stornierungen für Essen erhalten.“ Begründung: Man finde den Weg nicht – oder: Die Umleitungsstrecke sei mit rund 14 Kilometern hin und zurück einfach zu lang. Mehr noch: Manche Gäste, die reserviert hätten, würden sich gar nicht melden und einfach nicht kommen. „Wir haben uns aber darauf eingerichtet und die Essen vorbereitet.“ Broß verweist darauf, dass er Waren vorhalten müsse. Auch das ist derzeit nicht ganz einfach: Er habe schon Mails von Paketzustellern erhalten mit dem Hinweis: „Wir haben Sie nicht gefunden.“

In Ratshausen wird schon mitten in der Gemeinde auf die Straßensperrung hingewiesen. Die Zufahrt zu den beiden Gastronomiebetrieben ist aber möglich. Foto: Visel

Broß ist sauer: „Uns geht die ganze Saison flöten. Wir warten auf Gäste, und keiner kommt. Das Ganze zieht sich bis in den Herbst, bis der neue Kreisverkehr in Schömberg gebaut ist. Und dann liegt die Baustelle auch noch zwei Wochen lang komplett still, weil die Baufirma Betriebsferien macht. „Das alles wirke sich natürlich auf das Personal aus, das fast nichts zu tun habe und das er daher früher nach Hause schicken müsse. Inzwischen hat er die Reißleine gezogen und die Öffnungszeiten der Ölmühle eingeschränkt. Wegen der Straßensperrung und weil keine Gäste kommen, macht er an vielen Tagen schon um 19 Uhr dicht und öffnet erst ab 15 Uhr; am Sonntag ist wie üblich ab 11 Uhr geöffnet.

Landratsamt lehnt Behelfszufahrt ab

Zwischenzeitlich haben Broß und Merkt-Meinarzt auf eigene Kosten Hinweisschilder für ihre Betriebe machen lassen, die sie an den Absperrbarrieren in Schömberg („Der Umleitung folgen“) und in Ratshausen („Landhaus und Ölmühle Zufahrt frei“) festgemacht haben. Die Gastronomen fragen sich: „Warum hat man bereits in Ratshausen das Sperrschild aufgestellt und nicht erst an der Zufahrt zum Vorsee?“

Außerdem verweist Broß darauf, dass es eigentlich kein Problem gewesen wäre, den Pkw-Verkehr mit Tempobeschränkung durchs Schömberger Gebiet Grund zu führen und dort im Bereich des neuen Kreisels eine Behelfszufahrt zur K 7170 anzulegen. „Da wäre es um 50 Meter gegangen. Aber das Landratsamt hat das abgelehnt“, ärgern sich die Gastronomen. Für Torsten Broß stellt sich ohnehin die Frage, ob der Kreisverkehr überhaupt nötig ist: „Eine Kreuzung mit Ampel und Abbiegespur wäre wahrscheinlich billiger und schneller gebaut gewesen.“