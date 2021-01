Gastronomen als Buhmänner? Hechinger Wirt kontaktiert Wirtschaftsministerin

Theken- und Tresenbereich wird neu gestaltet

Vergangene Woche erhielt er endlich eine Rückmeldung. "Sie hat sich mit einer ausführlichen und ehrlichen Antwort gemeldet, das hätte ich so nicht erwartet", war Schiek ganz baff. "Wir haben sehr viel Post bekommen und bedauern die Verzögerung sehr", heißt es von der Pressestelle Hoffmeister-Krauts.

Für die Maßnahmen der Politik zeigt Schiek, der früher Pächter des "Tiffany" und "Fürstenbergstüble" war, jedoch Verständnis, denn diese müsste ja irgendetwas gegen das Virus unternehmen. "Ich will nicht in deren Haut stecken. Es gibt aber viele blöde Kommentare von Kollegen. Ich habe die Hilfen des Staats bekommen, allerdings nicht in der Höhe wie angemeldet."

Man mache das Beste aus der Situation. Seine Lebensgefährtin, die Vollzeit angestellt war, hat inzwischen einen Teilzeitjob in der Pflege gefunden. Schiek will also nicht jammern, sondern nutzt die Zeit, um seine Gaststätte auf Vordermann zu bringen. "Der Theken- und Tresenbereich wird gerade neu gestaltet", verrät Schiek. "Bei laufendem Betrieb hätten wir das Lokal nie neu gestrichen." Außerdem hat er eine neue Speisekarte für die Zeit nach Corona ausgedacht. 25 Sitzplätze hat das Lokal exklusive Barhocker am Tresen, genügend Platz für die vielen Stammgäste aus Hechingen und der Umgebung. "Das Bedauerliche ist, dass viele von ihnen nun alleine zuhause sitzen", so Schiek.

Gaststätte dient auch als Notfalltelefon

Und es natürlich auf die Touristen, die zur Burg Hohenzollern wollen. "Ein leidiges Thema", würde sich Schiek mehr Busse dorthin wünschen. Denn den Touristen müsse er dann auf Nachfrage mitteilen, dass sie ein Taxi nehmen müssen.

Ein weiteres Ärgernis für Schiek sind die Fahrkartenautomaten und die damit verbundenen Geldwechselwünsche. "Zugreisende können nicht mit 50 Euro oder manchmal auch nicht mit 20 Euro bezahlen. Das ist nervig, denn das hält von der Arbeit ab und ich habe dann irgendwann kein Wechselgeld mehr", so Schiek. Das beste Geschäft mache er, wenn ein Zug ausgefallen ist, jedoch nicht bei Verspätungen. "Dann warten die Leute verkrampft am Bahnsteig, damit sie den Zug ja nicht verpassen."

Ach ja, und Schieks Gaststätte dient auch als Notfalltelefon. Es sei mal schon jemand mit einer Herzattacke gekommen, er rief dann natürlich umgehend den Notarzt an. Die Bahnhofskneipe – eine Anlaufstelle für viele Leute.

Die Antwort

Nachfolgend die stark gekürzte Antwort von Nicole Hoffmeister-Kraut an Richard Schiek.

"Ich nehme Ihr Anliegen sehr ernst und sehe die akuten wirtschaftlichen Belastungen, denen die Gastronomiebranche momentan ausgesetzt ist. Seien Sie versichert, dass sich die Landesregierung die Entscheidungen derzeit nicht leicht macht. Ich möchte Ihnen an dieser Stelle auch ausdrücklich versichern, dass die Schließung der Gaststätten nicht – wie von Ihnen dargestellt – damit zusammenhängt, dass eine bestimmte Branche als Sündenbock abgestempelt werden soll. Unmittelbares Ziel der Infektionsschutzmaßnahmen ist nach wie vor, die Anzahl physischer Kontakte in der Bevölkerung umgehend und flächendeckend auf ein absolut erforderliches Mindestmaß zu reduzieren.

Als Wirtschaftsministerin ist mir schmerzlich bewusst, dass Restaurants und Gaststätten derzeit besonders unter den Infektionsschutzmaßnahmen leiden und auch bereits im Frühjahr zu den hauptbetroffenen Branchen gezählt haben.

Aus diesem Grund hat das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau im Frühjahr 2020 eine bundesweit einmalige Stabilisierungshilfe für das Hotel- und Gaststättengewerbe aufgelegt und mehrfach - zuletzt bis zum Ende des Jahres 2020 - verlängert. Ich habe mich außerdem gegenüber dem Bund dafür stark gemacht, dass die Hotel- und Gastronomiebranche die bestmögliche finanzielle Unterstützung erhält. Neben der "November- und Dezemberhilfe" stellt der Bund auch die "Überbrückungshilfe III" zur Verfügung, deren Konditionen – auch nach intensivem Einsatz meines Hauses – vom Bund nochmals wesentlich verbessert wurde.

Herr Schiek, es ist meinem Haus und auch mir ganz persönlich ein zentrales Anliegen, dass unsere Gastronomiebetriebe so unbeschadet wie möglich durch diese außergewöhnliche Krise kommen. Seien Sie daher versichert, dass wir derzeit und in Zukunft alles tun, um die Unternehmen im Land zielgenau zu unterstützen und Arbeitsplätze zu sichern, sodass die gesunde Wirtschaftsstruktur in Baden-Württemberg auch über die aktuelle Krise hinaus erhalten bleibt.