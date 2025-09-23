Gastromonie in Albstadt: Restaurant Kouzina schließt - Nachfolge steht schon fest

45 Jahre lang waren Giorgios und Eleni Sidiropoulos im Raum Albstadt als Gastronomen tätig, zuletzt in der Ebinger „Kouzina“. Jetzt ziehen die beiden einen Schlussstrich.

Er ist 77, sie 70 Jahre alt – wer mag es den beiden verübeln, dass sie sich jetzt von ihrem kraft- und zeitaufwendigen Metier - und dem Kouzina in Albstadt - verabschieden? 45 Jahre lang waren Giorgios und Eleni Sidiropoulos in der Gastronomie tätig, zunächst von 1980 bis 1988 im Tailfinger „Sonnenhof“, danach fünf Jahre lang in ihrer griechischen Heimat, genauer: in Giannitsa bei Thessaloniki.

1993 kehrten sie in den Talgang zurück und übernahmen die „Grüne Au“ in der Hechinger Straße in Tailfingen. 1999 wechselten sie dann nach Winterlingen , wo sie 15 Jahre lang den „Saalbau“ bewirtschafteten, ehe sie 2014 nach Albstadt zurückgingen und dort weitere elf Jahr lang die „Kouzina“, auf Deutsch „Küche“, führten.

Wer so lange im Berufsleben stand, noch dazu in einem stressigen Beruf ohne Wochenenden, frühen Feierabend und festen Urlaubsanspruch, der hat sich den Ruhestand redlich verdient. Leicht fällt den Sidiropoulos der Abschied dennoch nicht; sie waren mit allzu viel Leidenschaft und Überzeugung Wirtsleute, um nun leichten Herzens „Antío“ zu sagen.

Aber sie haben nun einmal Standards gesetzt mit ihrem selbstgebackenen Brot, mit den täglich frischen Kartoffeln, mit einer einfachen, authentischen Küche und einer Speisekarte, die eben nicht chronisch fleischlastig war wie manche andere, sondern die ganze Bandbreite der griechischen Kochkunst zu ihrem Recht kommen ließ.

Hinter diese Standards wollten sie nicht zurückfallen und dem Alter geschuldete Kompromisse machen. Sie beschlossen zu gehen, so lange sie noch bei Kräften sind – ihre Stammkundschaft soll sie in bester Erinnerung behalten.

Der Nachfolger wird italienisch kochen

Und was wird aus der „Kouzina“? Giorgios und Eleni Sidiropoulos ziehen auch in kulinarischer Hinsicht einen Schlussstrich: Es wird im Oktober einen Nachfolger geben – der genaue Eröffnungstermin steht noch nicht fest – , aber der wird nicht griechisch, sondern italienisch kochen. Womit letztlich eine andere Tradition wieder auflebt: Das neue Restaurant wird nicht die erste italienische Gaststätte in der Unteren Vorstadt 37 sein.