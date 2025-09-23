Gastromonie in Albstadt: Restaurant Kouzina schließt - Nachfolge steht schon fest

45 Jahre lang waren Giorgios und Eleni Sidiropoulos im Raum Albstadt als Gastronomen tätig, zuletzt in der Ebinger „Kouzina“. Jetzt ziehen die beiden einen Schlussstrich.
Er ist 77, sie 70 Jahre alt – wer mag es den beiden verübeln, dass sie sich jetzt von ihrem kraft- und zeitaufwendigen Metier - und dem Kouzina in Albstadt - verabschieden? 45 Jahre lang waren Giorgios und Eleni Sidiropoulos in der Gastronomie tätig, zunächst von 1980 bis 1988 im Tailfinger „Sonnenhof“, danach fünf Jahre lang in ihrer griechischen Heimat, genauer: in Giannitsa bei Thessaloniki.