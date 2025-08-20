Gastro-Tipp in Furtwangen: Genuss und Ruhe im Thäler-Häusle vereint

Das Thäler-Häusle bei Furtwangen-Neukirch ist ein Ort zum Kraft tanken. Serviert wird Hausmannskost mit badisch-französischer Raffinesse.

Dort arbeiten, wo andere Urlaub machen, das ist für Mathias Weis, Betreiber des Hotels Thäler-Häusle in Furtwangen-Neukirch, keine Floskel. Er genießt jeden Tag, wofür seine Gäste gerne auch weite Anreisewege in Kauf nehmen: Den erfrischenden Blick auf sattes Grün auf sanft geschwungenen Schwarzwaldhügeln. Halli-Galli ist hier Fehlanzeige. Rund ums Thäler-Häusle hört man nichts als Ruhe.

Natürlich kommen die Gäste nicht allein wegen der guten Aussicht, sondern auch wegen des hervorragenden Essens ins Thäler-Häusle. „Wir kochen Hausmannskost“, beschreibt Mathias Weis mit wenigen Worten, was die Gäste kulinarisch erwartet – wenn das Restaurant ab dem 25. August wieder geöffnet hat. Und ergänzt, dass das, was die Küche serviert, praktisch ausschließlich mit regionalen Produkten zubereitet wird.

Das Fleisch stammt überwiegend vom örtlichen Metzger. Honig kommt vom Imker nebenan. Wild gibt es aus den Wäldern rund um Neukirch. Dabei müssen Gastwirt und Gäste auf Waidmanns Glück vertrauen. „Bei uns gibt es nur Wild, wenn der Jäger auch etwas erlegt hat“, betont der Koch.

Gasthaus mit langer Tradition

Das „Thäler-Häusle“ hat eine lange Tradition. Oder besser gesagt, der „Ochsen“. So hieß das gastliche Haus noch bis vor wenigen Jahren. „Aber ‚Ochsen‘ gibt es rund um Furtwangen halt viele“, sagt Mathias Weis.

Das Thäler-Häusle liegt inmitten urtypischer Schwarzwaldlandschaft. Hier genießen die Gäste gutes Essen und Ruhe. Foto: Roland Sprich

Da es immer wieder zu Verwechslungen kam – Gäste standen plötzlich vor der Tür, obwohl sie in einem anderen Gasthaus gleichen Namens reserviert hatten – überlegte sich Weis, wie man sich von den anderen Gasthäusern unterscheiden könnte. Und kam auf den Namen „Thäler-Häusle“, den das Hotel nach einer Gewöhnungsphase als „Thäler-Häusle Ochsen“ nun seit 2023 als alleinigen Namen trägt. „So hieß unser Haus früher schon einmal“, sagt der Gastronom.

Ihm hatte schon sein Großvater einst prophezeit, dass er eines Tages der Ochsenwirt werden würde. Sein Handwerk lernte Mathias Weis von der Pike auf. Mit einer klassischen Kochlehre in einem Hotel in Titisee-Neustadt legte er den Grundstein. Personalnot führte Weis dann 2005 vorzeitig zurück in den Familienbetrieb, den er gemeinsam mit seiner Frau Floriane seit 2016 in fünfter Generation führt.

Hier ist Kochen echte Handarbeit

Die Speisekarte weist eine Vielzahl von erstklassigen Gerichten vor, die raffiniert Elemente aus der badischen und französischen Küche – und sogar Einflüsse der Schweizer Küche – auf dem Teller zu einem harmonischen und schmackhaften Ganzen vereint. Dass das Kochen hier nicht nur von Herzen kommt, sondern auch noch echte Handarbeit ist, unterstreicht Mathias Weis. „Wir machen alles selbst.“

Wer Natur und gutes Essen im Thäler-Häusle genießen will, kann das nach den Betriebsferien ab dem 25. August wieder an allen Tagen in der Woche tun. Einen Ruhetag gibt es nicht. „Wir haben sieben Tage die Woche geöffnet“, sagt Mathias Weis. Warme Küche gibt es von 18 bis 20 Uhr, Tischreservierung ist obligatorisch (Telefon 07723/24 93).

Zur Kaffeezeit ab 15 Uhr gibt es dann auch wieder täglich frische, selbstgebackene Kuchen. Auch mit kleinen Speisen wie einem herzhaften Wurstsalat können sich Einkehrer stärken. Und dabei jede Menge Schwarzwaldlandschaft und Ruhe genießen.

Informationen für Gäste des Thäler-Häusle

Anreise

Zu Furtwangen gehörend, liegt das Thäler-Häusle ganz idyllisch im Bregtal. Mit dem Auto oder Fahrrad kann folgende Adresse angefahren werden: Unterbregenbach 1, 78120 Furtwangen-Neukirch. Auch für Fußgänger bietet sich natürlich eine schöne Tour zur schönen Einkehr an.

Küche

Bekannt ist das Thäler-Häusle vor allem für ein Gericht: „Schweinemedaillons mit Pfifferlingen, Spätzle und Rahmsoße“, sagt der Koch Mathias Weis – und verweist vor allem auf die handgemachten Spätzle und die Rahmsoße. Was ist das Besondere an den Thäler-Häusle’schen Spätzle? „Die werden bis heute genauso gemacht, wie sie mein Vater und Großvater schon gemacht haben. Ein spezielles Rezept gibt es dafür allerdings nicht“, sagt Weis.

Barrierefreiheit

Das Thäler-Häusle ist barrierefrei zugänglich über die Terrassentüre.

Aktivitäten

Egal ob Frühling, Sommer oder Herbst – die grüne Umgebung rund um das Thäler-Häusle ist perfekt fürs Wandern und Radfahren. Dabei kann der Ausblick auf die weite Natur genossen werden.