Gastro-Tipp in Furtwangen: Genuss und Ruhe im Thäler-Häusle vereint

Das Thäler-Häusle bei Furtwangen-Neukirch ist ein Ort zum Kraft tanken. Serviert wird Hausmannskost mit badisch-französischer Raffinesse.
Dort arbeiten, wo andere Urlaub machen, das ist für Mathias Weis, Betreiber des Hotels Thäler-Häusle in Furtwangen-Neukirch, keine Floskel. Er genießt jeden Tag, wofür seine Gäste gerne auch weite Anreisewege in Kauf nehmen: Den erfrischenden Blick auf sattes Grün auf sanft geschwungenen Schwarzwaldhügeln. Halli-Galli ist hier Fehlanzeige. Rund ums Thäler-Häusle hört man nichts als Ruhe.