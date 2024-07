Gastro-Test in Oberndorf: Tres serviert spanisch-mediterrane Leckerbissen

Gastro-Test in Oberndorf

6 Ende Mai haben die Brüder Jiménez als Pächter das Alte Rathaus in Oberndorf übernommen und dort ihr Restaurant Tres eröffnet. Foto: Cools

Drei Brüder, eine Mission: authentische spanisch-mediterrane Küche, modern interpretiert. Ob dieses Konzept aufgeht, und welche Gerichte zu empfehlen sind: Wir haben es getestet.









Frischer Wind im Alten Rathaus in Oberndorf: Nach langer Umbauphase haben die drei Brüder Antonio Florencio Jiménez, Kevin Paz Jiménez und Denis Paz Jiménez Ende Mai in dem traditionsreichen Gebäude ihr Restaurant Tres eröffnet. Mit einem neuen Konzept: Statt eines großen Tellergerichts pro Besucher gibt eine große Auswahl an Tapas zum Teilen. Höchste Zeit, dieses Konzept auf die Probe zu stellen.