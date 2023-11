Gastro-Test in Lahr: Der „Guller“ – die feine amerikanische Art

1 Im Lahrer „Guller“ gibt’s Fleisch nach nordamerikanischer Art. Foto: Bender

Grillen kann jeder? Sicher nicht so, wie es Robert Wagner im Lahrer „Guller“ – man will sagen – zelebriert. In den sozialen Medien geraten Fleisch-Fans darüber regelmäßig ins Schwärmen. Zurecht? We checked it out – wir haben’s getestet.









Das Lokal in der Geroldsecker Vorstadt ist eines der Traditionshäuser in der Gastro-Szene der 48 000-Einwohner-Stadt am Fuße des Schwarzwalds. Lange Jahre Musikkneipe, zuletzt Top-Adresse für Pasta- und Pizza-Esser, heute Barbecue-Mekka. Der aktuelle „Guller“-Betreiber Robert Wagner hat sich in kürzester Zeit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt gemacht – dank einer hierzulande außergewöhnlichen Küche: Grillen nach nordamerikanischem Vorbild.