Gastro-Test in Ebingen: Wie ein Kurzurlaub in Griechenland

Das Kouzina liegt versteckt in der Ebinger Altstadt. Wer das kleine Lokal findet, der fühlt sich plötzlich wie in Athen. Was nicht zuletzt an Chef Polichronis Sidiropoulus liegt. Der gebürtige Georgier betrachtet den kleinen Gastraum als seine Bühne, auf der er die Gerichte seiner Frau den Gästen serviert – und jeden einzelnen dabei behandelt, wie einen guten Freund. Wir sind dem Geheimtipp nachgegangen.