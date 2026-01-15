Gastro in Burladingen: Aus dem Eiscafé Puro wird das Leo Eis- und Kaffeehaus

Aus dem Eiscafé „Puro“ in der Burladinger Josengasse wird das „Leo Eis- und Kaffeehaus“. Nahezu ganzjährig geöffnet, auch mit warmen Speisen. Der Eröffnungstermin steht fest.
Das Eiscafé in der Burladinger Josengasse, nahe des Fehla-Quelltopfes idyllisch gelegen, schloss jüngst seine Türen. Man war verunsichert: Wie würde es dort weitergehen? Die endgültige Schließung wäre ein Verlust für die Stadt. Nun ist die Nachfolge von Christian Spinazze – er übernahm den Betrieb im Jahr 2021 – geregelt. Etwas überraschend: Schon am Samstag, 17. Januar, öffnet das Café nach kurzer Pause neu.