Gastro in Bisingen-Zimmern: Aus „Adler“ wird „Restaurant Diamant“ – das ist geplant

Das „Restaurant Diamant" öffnet am Mittwoch, 9. Juli, in der Zimmerner Ortsmitte. Foto: Roth Aus dem „Gasthof Adler" wird das „Restaurant Diamant": Ab kommenden Mittwoch, 9. Juli, begrüßt die Familie um Adna und Kenan Ahmetovic ihre Gäste. Unsere Redaktion kennt die Pläne.







In Zeiten des Gastronomiesterbens im ländlichen Raum gibt es nun eine erfreuliche Nachricht in Zimmern. Im ehemaligen „Gasthof Adler“ zieht ab kommenden Mittwoch, 9. Juli, wieder kulinarisches Leben ein. Die Familie um Adna und Kenan Ahmetovic eröffnet das „Restaurant Diamant“ in der Zimmerner Ortsmitte. Dieses betreiben sie gemeinsam mit Adnan und Anela Alijagic, den Eltern von Adna Ahmetovic, sowie deren Bruder, Adnan Alijagic junior. Der Name „Diamant“ gehe auf ein früher in Bosnien geführtes Glasunternehmen der Familie zurück.