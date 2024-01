Gastro-Hammer in Lahr: Pächter des Bistros „Wolkenkratzer“ hört auf

Gastro-Hammer in Lahr

1 Trübe Aussichten für das Bistro Wolkenkratzer in der Lahrer Innenstadt: Das Lokal in Toplage braucht zum Mai einen neuen Pächter, der aktuelle hat seinen Vertrag gekündigt. Foto: Bender

Hiobsbotschaft für die Lahrer Gastroszene: Peter Wochnig gibt das Bistro in der Marktstraße zum 30. April auf. Die Gründe sind vielfältig, sagt der Pächter. Wie’s weitergeht, ist derzeit völlig offen.









Es ist die Lahrer Kult-Kneipe schlechthin: Mitten in der Fußgängerzone war und ist der „Wolkenkratzer“ beliebter Treffpunkt für Generationen. Legendär sind die Aktionen an Heiligabend und Silvester, wenn sich Hunderte vor dem Lokal in der Markstraße tummeln, um gemeinsam bei Glühwein und Bier auf die Feiertage anzustoßen. Damit könnte nun Schluss sein – zumindest aber geht es im Bistro ohne Peter Wochnig weiter.