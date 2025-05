Gastro-Check in Villingen: Zuma by Saki – eine kulinarische Reise rund um den Globus

1 Das Restaurant Zuma in Villingen lockt mit internationaler Küche in die Färberstraße. Foto: Simone Neß Das Zuma in Villingen ist seit Jahren ein fester Bestandteil der lokalen Gastroszene. Hier ist internationale Küche das Programm: Vom klassischen Cheeseburger bis hin zu asiatischen Nudelgerichten bietet das Restaurant eine abwechslungsreiche Auswahl aus verschiedenen Teilen der Welt. Doch wie kommt dieses Konzept an?







In der Villinger Kneipenmeile hat sich das „Zuma by Saki“ als feste Größe in der regionalen Gastronomieszene etabliert. Das Restaurant bietet eine abwechslungsreiche Auswahl an internationalen Gerichten – von frischen Salaten und Burgern über Sandwiches bis hin zu exquisiten Fleisch- und Fischspezialitäten.