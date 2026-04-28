Gastro-Check in Villingen: So schmeckt es im neuen Restaurant „Bauerstochter“

Frischer Wind für die Villinger Gastro-Szene: Im Restaurant „Bauerstochter“ gibt es keine Karte, sondern ein Menü, das allen zeitgleich serviert wird. Wir haben es getestet.
Seit März ist Villingen um einen Gastronom reicher: Andreas Hensler verwandelte die Alte Ölmühle in das Restaurant „Bauerstochter“. In die Region verschlug es den gebürtigen Tegernseer aus familiären Gründen – die dreijährige Tochter soll näher bei den Großeltern aufwachsen, seine Frau stammt aus der Gegend. Auf der Suche nach einem alten Bauernhof mit Gastraum stieß er auf die ehemalige Eventlocation an der Brigach – und verliebte sich sofort.