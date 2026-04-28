Gastro-Check in Villingen: So schmeckt es im neuen Restaurant „Bauerstochter“

Frischer Wind für die Villinger Gastro-Szene: Im Restaurant „Bauerstochter“ gibt es keine Karte, sondern ein Menü, das allen zeitgleich serviert wird. Wir haben es getestet.

Seit März ist Villingen um einen Gastronom reicher: Andreas Hensler verwandelte die Alte Ölmühle in das Restaurant „Bauerstochter“. In die Region verschlug es den gebürtigen Tegernseer aus familiären Gründen – die dreijährige Tochter soll näher bei den Großeltern aufwachsen, seine Frau stammt aus der Gegend. Auf der Suche nach einem alten Bauernhof mit Gastraum stieß er auf die ehemalige Eventlocation an der Brigach – und verliebte sich sofort.

Nun setzt er dort ein Konzept um, das die Doppelstadt bisher nicht kannte: Es gibt keine Speisekarte, dafür ein Menü, das den maximal 16 Personen, die dort Platz finden, zeitgleich serviert wird. Aber überzeugt das auch? Wir haben es uns angesehen.

Die Location

Das Restaurant „Bauerstochter“ befindet sich in der Alten Ölmühle, in der bisher Hochzeiten und andere Feste gefeiert wurden. Es liegt außerhalb der Innenstadt, mitten im Grünen an der Brigach.

Das Restaurant „Bauerstochter“. Foto: Marc Eich

Dass es sich bei dem Gebäude um ein ehemaliges Bauernhaus handelt, ist, im Gastraum angekommen, schnell vergessen: Dieser ist lichtdurchflutet, mit bodentiefen Fenstern. Der gesamte Innenraum ist restauriert – lediglich das Holzgebälk und eine Natursteinwand erinnern an den Ursprung des Gebäudes.

Modern ist das Restaurant eingerichtet. Foto: Marc Eich

Ein echter Blickfang ist außerdem ein riesiger Kamin aus Natursteinen, der dem Raum Gemütlichkeit verleiht. Eingerichtet ist das Restaurant mit modernen Holztischen, auf welchen eine schlichte Blumendeko und Tischleuchten stehen, und gemütlichen Polsterstühlen. Eingedeckt ist mit hochwertigem Geschirr, Teller und Schälchen in rauer Steinoptik. Dieses hat sich der Gastronom extra von Keramikerinnen anfertigen lassen. Es handelt sich also um Unikate.

Das Angebot

Angeboten wird nur das 4-Gänge-Menü, das allen serviert wird. Dieses kostet 69 Euro. Eine dazu passende Getränkebegleitung für 24 Euro kann dazu gewählt werden. Ansonsten gibt es eine kleine Weinkarte, auf der hauptsächlich Weine aus Deutschland, aber auch Österreich und Südtirol angeboten werden. Wer dazu Wasser, vorweg einen Aperitif, oder zum Abschluss Espresso oder Schnaps will, kann dies ebenfalls bestellen. Eine Speise- oder Getränkekarte gibt es ansonsten nicht. Auf Wunsch bekommt man jedoch auch ein kühles Bier.

Lediglich eine Menü-Karte liegt jeden Abend bereit. Foto: Marc Eich

Wer kein Fleisch isst, Allergien oder andere Anliegen hat, kann das vorab bei der Reservierung anmelden.

Besonderheit

Lediglich bis zu 16 Gäste finden an einem Abend Platz in dem Restaurant. Diese sitzen zwar paar- oder gruppenweise an eigenen Tischen, essen die vier verschiedenen Gänge jedoch jeweils zeitgleich. Besonders ist auch, dass der Koch das Essen vor den Augen der Gäste anrichtet. Gekocht wird aber natürlich in der Küche.

Die Menüs wechseln etwa alle vier bis fünf Wochen – im Winter dauere es laut Hensler manchmal länger, weil er regional kocht und die Auswahl der Lebensmittel dadurch schlichtweg begrenzt ist.

Tipp der Redaktion

Das Restaurant liegt etwas versteckt. Es befindet sich zwar in der Mühlenstraße, ist über diese jedoch nicht erreichbar. Gäste sollten es über die Straße „Unterer Dammweg“ anfahren. Auf Höhe der Villerit GmbH fährt man links über die Brücke und biegt dann direkt rechts ab. Schilder weisen ab der Brücke den Weg.

Eine Reservierung vorab ist notwendig.

So hats geschmeckt

Vorab wurden zweierlei Brote serviert, die frisch gebacken und noch warm waren: Ein glutenfreies Saatenbrot und eine Pfeffersemmel. Dazu gab es aufgeschlagene Butter mit Liebstöckelöl. Eine leckere Kombination, die gut zusammenpasste. Dazu gab es als Aperitif ein Glas Sekt. Ein gelungener Einstieg in den Abend.

Zweierlei Brot mit aufgeschlagener Butter und Liebstöckelöl. Foto: Marc Eich

Als erster Gang folgten in Apfelessig gegarter Spitzkohl mit Kugelnudeln in fermentiertem Knoblauch mit eingelegtem Rettich und Spargel von der Halbinsel Höri – ein Gericht, das wir vermutlich eher nicht von der Karte bestellt hätten, aber sehr gut schmeckte. Die Kugelnudeln waren weich und saftig. Spitzkohl, Knoblauch und Rettich waren nicht zu dominant, sondern sorgten für ein rundes Geschmacksbild. Der knackige Spargel fügte sich harmonisch in die Komposition ein. Bei der Getränkebegleitung war dazu ein Weißwein Cuvée aus dem Burgenland von Winzer Claus Preisinger mit dem Namen „Puszta Blanca“ angedacht, der mit seiner fruchtigen Pfirsich-Note hervorragend passte.

Der erste Gang: In Apfelessig gegarter Spitzkohl mit Kugelnudeln in fermentiertem Knoblauch mit eingelegtem Rettich und Spargel von der Halbinsel Höri. Foto: Marc Eich

Anschließend wurde eine über mehrere Tage gekochte Zwiebelsuppe (aus Essigzwiebeln) mit Eigelb und Schnittlauchöl serviert, für die Andreas Hensler schon in den Google-Rezensionen seines vorherigen Restaurants hoch gelobt wird – zurecht! Diese war ein Gedicht: cremig, durch die Essigzwiebeln aber auch würzig und das Eigelb sorgte für das i-Tüpfelchen. Dazu gab es ein frittiertes Brot mit Kümmel, das innen sehr fluffig war.

Laut Koch ist die Zwiebelsuppe fester Bestandteil seiner Menüs. Und das sollte sie definitiv auch bleiben. Dazu wurde ein Riesling Kabinett vom Weingut Doktor Hermann von der Mosel serviert. Dieser schmeckte süß und war eine stimmige Ergänzung zur Zwiebelsuppe.

Purer Genuss: Die Zwiebelsuppe ist bei jedem Menü dabei – und das ist auch gut so. Foto: Marc Eich

„Ochse und Wirsing“ stand auf der Menü-Karte zum Abend beim dritten Gang. Gemeint ist eine Hochrippe vom Ochsen aus dem Chiemgau mit Pastinakenpüree, gegrilltem Wirsing und Hollandaise. Das Fleisch wurde separat auf einem Teller serviert und war auf den Punkt – innen noch etwas blutig und sehr saftig.

Der gegrillte Wirsing wurde mit dem Pastinakenpüree und einer leckeren aufgeschäumten Sauce Hollandaise in einem tiefen Teller serviert. Diese war nicht zu schwer und passte geschmacklich gut zum Rest. Zu diesem Gang wurde ein Spätburgunder vom Weingut Kissinger aus der Pfalz serviert – als vielseitiger Speisebegleiter auch zum Ochsen geschmacklich gut, auch wenn zu diesem Gang je nach Gusto eine vollmundigere Note passender wäre.

„Ochse und Wirsing“ als dritter Gang. Foto: Marc Eich

Als Dessert wurde im letzten Gang ein Sauerrahmeis mit Rhabarber-Schaum und Rosmarin serviert – leicht, erfrischend und zum Niederknien. Von dieser Nachspeise hätten wir wohl endlos viel essen können, obwohl uns die Gänge zuvor schon gut sättigten. Dazu wurde ein Spätburgunder Cremant vom Weingut Jülg aus der Pfalz eingeschenkt, der prickelnd und feinperlig war. Ein Espresso rundete das Ganze ab.

Sauerrahmeis mit Rhabarber-Schaum und Rosmarin als Dessert. Foto: Marc Eich

Neben Andreas Hensler war nur eine Servicekraft im Einsatz, was für die 15 Personen, die an diesem Abend zu Gast waren, völlig ausreichte. Beide waren freundlich und zuvorkommend. Auch Hensler, der alle Gerichte alleine zubereitete, kam zu jedem Gang an den Tisch und erklärte, was die Gäste im Folgenden erwartete.

Durch seine offene und gesellige Art fiel es leicht, auch nach dem Essen ins Gespräch zu kommen, Fragen zu stellen und sich kennenzulernen. Einziger Kritikpunkt: Die Teller wurden nach dem Essen recht schnell abgeräumt. Eine Feinheit, die den sonst gelungenen Abend jedoch nicht im Geringsten geschmälert hat.

Die Gänge zeitgleich mit allen anderen Gästen serviert zu bekommen, sorgte für eine entspannte Atmosphäre: kein Aufstehen am Nebentisch, weil jemand schon bezahlt hat und gehen will. Stattdessen ein gemeinsames Genießen – obwohl trotzdem alle für sich waren. Quasi ein Abend mit gutem Essen im Restaurant, der trotzdem ruhig und gemütlich war. Das Konzept geht auf!

Das Fazit

Wer Lust auf hervorragendes Essen in stilvollem Ambiente hat und offen ist, auch mal Gerichte auszuprobieren, die man so vielleicht nicht von der Karte bestellt hätte, ist im Restaurant „Bauerstochter“ genau richtig. Die Preise wirken auf den ersten Blick zwar hoch, sind für die hochwertigen Speisen und Getränke jedoch absolut gerechtfertigt. Mit dem Zuzug des sympathischen Gastronomen ist die Doppelstadt nun um ein erstklassiges Restaurant reicher.

Bauerstochter

Sternebewertung

Küche *****

Service ****

Ambiente *****

***** = herausragend, ****= überdurchschnittlich, *** = gut, **= Luft nach oben, * = viel zu verbessern

Service

Das Restaurant „Bauerstochter“ befindet sich in der Mühlenstraße 44 in 78050 Villingen-Schwenningen. Zu erreichen ist sie jedoch über den Unteren Dammweg. Anrufen kann man unter der Telefonnummer 07721/9931450, Reservierungen sind erforderlich. Eine Homepage gibt es noch nicht, dafür ein Instagram-Auftritt. Geöffnet hat die „Bauerstochter“ donnerstags, freitags und samstags jeweils von 18 bis 23 Uhr. Das Essen beginnt um 18.30 Uhr.