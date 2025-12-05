Gastro-Check in Rottweil: Süße Auszeit in Pattys Konditorei

Rottweil ist seit August um ein Café reicher: „Pattys Konditorei“ bietet vom klassischen Kuchen bis zu kunstvollen Törtchen allerlei an. Wie die schmecken, haben wir getestet.
Wer in Rottweils Innenstadt unterwegs ist, für den bietet sich ein Abstecher zu „Pattys Konditorei“ an, liegt diese in der Waldtorstraße über dem Schwarzen Tor doch äußerst zentral. Parkplätze gibt es in nächster Nähe einige, zum Beispiel beim „Kapuziner“. Bei gutem Wetter kann man es sich auf den Plätzen draußen gemütlich machen und das Stadtgeschehen verfolgen. Und wie sieht es drinnen aus?