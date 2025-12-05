Gastro-Check in Rottweil: Süße Auszeit in Pattys Konditorei

Rottweil ist seit August um ein Café reicher: „Pattys Konditorei“ bietet vom klassischen Kuchen bis zu kunstvollen Törtchen allerlei an. Wie die schmecken, haben wir getestet.

Wer in Rottweils Innenstadt unterwegs ist, für den bietet sich ein Abstecher zu „Pattys Konditorei“ an, liegt diese in der Waldtorstraße über dem Schwarzen Tor doch äußerst zentral. Parkplätze gibt es in nächster Nähe einige, zum Beispiel beim „Kapuziner“. Bei gutem Wetter kann man es sich auf den Plätzen draußen gemütlich machen und das Stadtgeschehen verfolgen. Und wie sieht es drinnen aus?

Beim Eintreten fällt der Blick natürlich direkt auf die Theke, besser gesagt auf die gut bestückte Auslage. Zur Auswahl kommen wir aber noch. Im hinteren Bereich des Cafés bieten drei Tische Platz für rund zehn Gäste, weitere rund 20 Sitzplätze stehen einen Stock höher bereit.

Die Location

Schon im Eingangsbereich gibt es viel zu entdecken. Foto: Cools

Die Einrichtung mit unterschiedlich großen Holztischen und Stühlen mit teils gemusterten Stoffbezügen erinnert ein bisschen an die Kaffeetafel in einer farbenfroh, aber stilvoll zusammengewürfelten Altbauwohnung – urig, ausgefallen und mit Charme. Man fühlt sich gleich wohl.

Im Obergeschoss gibt es weitere Sitzplätze. Foto: Cools

Das Angebot

Jetzt aber zum üppigen Angebot: Neben Backwaren wie Brezel, Croissant und Pain au chocolat – diese werden von der Bäckerei Büchle in Spaichingen bezogen – gibt es aus eigener Herstellung von Inhaberin und Konditormeisterin Patricia Schneider Kuchen, Torten, kleine Törtchen und „Guglhüpfli“. Alle enthalten laut Karte Butter, Demeter-Dinkelmehl und Bioland-Eier aus der Region und keine Zusatzstoffe.

Die Auswahl ist groß. Foto: Cools

Bei den Kuchen reicht die Auswahl von Klassikern wie Käsekuchen und Marmorguglhupf über saisonale Lieblinge wie Rhabarberkuchen bis zu Birne-Sauerrahm- und anderen Obstkuchen.

Für Tortenfans gibt es von Himbeer-Schoko-, Mango-Nougat- und „Kokos-Passionstorte“ über Nusssahne- und Käsesahne- bis zur Sachertorte und Schwarzwälder Kirsch (ohne Kirschwasser) ebenfalls eine große Auswahl.

Kleine Kunstwerke

Besonders ins Auge springen aber die kleinen Patisserie-Kunstwerke: Törtchen in verschiedenen Geschmacksrichtungen, ähnlich wie bei den großen Torten, die aufgrund ihrer ansprechenden Optik fast zu schade zum essen sind. Komplettiert wird das Angebot durch Tartelettes und „Guglhüpfli“.

Dazu werden sowohl Heißgetränke von Espresso über Heiße Schokolade bis zum Früchtetee angeboten als auch verschiedene Fruchtsäfte sowie alkoholfreier „Prisecco“.

Wir entscheiden uns für zwei Cappuccinos, ein Stück Käsekuchen, ein Stück Birne-Sauerrahm und ein Stück Himbeer-Schoko-Torte – außerdem ein Himbeer-Schoko-, ein Mango-Nougat- und ein „Kokos-Passions“-Törtchen.

Käsekuchen und Cappuccino Foto: Cools

Die Törtchen werden für uns kaltgestellt, Kuchen und Kaffee werden uns an den Platz gebracht. Für alles zusammen bezahlen wir 36,10 Euro. Ein Stück Kuchen kostet 4,20 Euro, ein Stück Torte 4,50 Euro. Die Törtchen schlagen mit 5,20 Euro pro Stück zu Buche.

Damit punktet Pattys Konditorei

Käse- und Birnen-Sauerrahm-Kuchen können bei uns mit ihrem reichhaltigen Geschmack und erkennbar frischen Zutaten punkten. Nach einem Stück ist man gut gesättigt. Auch die Himbeer-Schoko-Torte ist ein Gedicht – und der Anschnitt offenbart eine geradezu perfekte Schichtung. Auch der Cappuccino, den es auf Wunsch auch mit Hafermilch gibt, mundet.

Kokos-Passionsfrucht Foto: Cools

Echte Highlights sind die Törtchen, die allein schon durch den gemusterten Biskuitboden mit ihrer Optik bestechen, aber auch geschmacklich punkten können. Bunt, fruchtig, luftig, mit verschiedenen Geschmacksnoten, aber nicht zu süß – Geschmackstest definitiv bestanden. Unser Favorit? Kokos-Passionsfrucht – schmeckt wie eine kleine Reise in die Karibik.

Himbeer-Schoko und Mango-Nougat Foto: Cools

Achtung: Wer ganze Kuchen oder Torten mitnehmen möchte, der muss diese vorbestellen. Und: Kartenzahlung wird leider nicht angeboten. Man sollte beim Besuch also Bargeld dabei haben.

Das Fazit

Unser Fazit nach dem Besuch: „Pattys Konditorei“ punktet mit einer großen Auswahl, kunstvollen Törtchen in ausgefallenen Geschmacksrichtungen, die auf der Kaffeetafel einiges hermachen, und einem hervorragenden Geschmack – ob bei Kuchen, Torte oder Törtchen. Schade ist angesichts dessen lediglich, dass „Pattys Konditorei“ nur von Freitag bis Sonntag geöffnet hat.

Weitere Infos und Bewertung

Sternebewertung

Küche *****

Service ****

Ambiente ****

***** = herausragend, **** = überdurchschnittlich, *** = gut, ** = Luft nach oben, * = viel zu verbessern

Service

Das Café befindet sich in der Waldtorstraße 13 in Rottweil. Geöffnet ist es immer von Freitag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr. Erreichbar ist das Café per E-Mail an kontakt@pattys-konditorei.de oder freitags bis sonntags telefonisch unter 0170/2 11 37 37, die Denkinger Backstube ist mittwochs bis sonntags unter 07424/8 03 35 62 erreichbar. Weitere Info gibt es unter pattys-konditorei.de