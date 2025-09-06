Gastro-Check in Niedereschach: So schmeckts im Restaurant „Stellfalle“ in Kappel

Mit seinem besonderen Angebot hat sich das Restaurant „Stellfalle“ in Kappel bereits einen Namen in der Region gemacht. Ob dieses auch geschmacklich überzeugt, haben wir getestet.

Italienische Küche – aber anders: Das ist der erste Eindruck, wenn man einen Blick auf die Speisekarte des Restaurants „Stellfalle“ in Niedereschach-Kappel wirft. Die Familie Carucciolo hat das in der Region seit Jahren bekannte Lokal im Januar 2024 vom vorherigen, beliebten Wirt Antonio Lettica übernommen – dieser ist nur wenige Wochen später in seiner Heimat Verona überraschend gestorben.

Die Nachricht über seinen Tod erfüllte viele Menschen in Niedereschach mit Trauer. Die Carucciolos, die zuvor nie ein eigenes Restaurant in Deutschland führten, traten in große Fußstapfen. Ob sie dem Erbe ihres Vorgängers gerecht werden und mit ihrem kulinarischen Angebot begeistern können, hat unsere Redaktion getestet.

Die Location

Rustikal, aber gemütlich: So könnte man die „Stellfalle“ wohl treffend beschreiben. Der Innenraum erinnert an ein gutbürgerliches Lokal aus den 1970er-Jahren. Der Boden ist dunkel gefliest, Holzbalken zieren die weiß gestrichenen Wände und eine schwere Holzdecke sorgt für uriges Ambiente. Der große Kamin aus Natursteinen ist ein echter Hingucker. Auf ihm stehen viele verschiedene Weinflaschen. Im hinteren Bereich des Lokals befindet sich der Tresen.

Der Gastraum der „Stellfalle“. Foto: Merk

Eckbänke und alte Bauernstühle, die Platz für bis zu 70 Personen bieten, füllen den Gastraum. Dekoriert sind die dunklen Holztische mit bunten Blumen, Teelichtgläsern und einer kleinen 3D-Holzkarte der Insel Sizilien – deren kulinarische Spezialitäten in der Küche der „Stellfalle“ zubereitet werden.

Im Sommer kann auch die Terrasse des Restaurants genutzt werden. Sie bietet Platz für 50 bis 70 Gäste. Dort stehen klassische Gartenmöbel, Tischdecken zieren die Tische. Einige Terrakotta-Blumentöpfe im angrenzenden Beet und eine Lichterkette sorgen für italienisches Flair und gemütliche Stimmung.

Der Gastraum der „Stellfalle“. Foto: Rösler

Wer das Restaurant noch nie besucht hat, könnte versehentlich daran vorbeifahren. Denn das Gebäude sieht von außen eher unscheinbar aus. Ein großes Schild weist jedoch darauf hin.

Das Angebot

Wer italienische Küche mag, aber auch Abwechslung schätzt, ist in der „Stellfalle“ genau richtig. Spezialisiert hat sich die Familie Carucciolo auf sizilianische Gerichte. Beispielsweise finden sich schon bei den Vorspeisen die aus Sizilien stammenden Arancini (gefüllte Reisbällchen). Aber auch andere Speisen und Zutaten, die als fester Bestandteil der sizilianischen Küche gelten, finden sich mehrfach auf der Speisekarte. Dazu gehören beispielsweise Auberginen, Pistazien sowie Fisch und Meeresfrüchte.

Wer Pizza essen will, muss flexibel sein: Lediglich Pinsen stehen auf der Speisekarte – dafür jedoch in den verschiedensten Variationen. Ansonsten bietet die „Stellfalle“ verschiedene Antipasti, wie klassische „Bruschetta al Pomodoro“, „Vitello Tonnato“, „Insalata di Mare“ und Co. an. Auch eine große Auswahl an Salaten findet man auf der Karte, sowie Beilagen wie Kroketten, Pommes, und Grillgemüse und verschiedene Fleischgerichte (Lammkotelett, Rumpsteak oder Schweinemedaillons).

Die Empfehlung der Familie: Die hausgemachte Pasta – „wir machen die immer frisch“, erzählt die Tochter auf Nachfrage. Sie kann diese vor allem mit Fisch empfehlen. Natürlich gibt es zu den verschiedenen Pasta-Variationen aber auch andere Soßen, wie der klassischen Bolognese oder verschiedenen vegetarischen Kreationen.

Aperol Spritz zum Anstoßen. Foto: Merk

Auf Wunsch werden alle Pastagerichte und Pinsen auch glutenfrei zubereitet, verspricht die Speisekarte. Verschiedene alkoholische und alkoholfreie Getränke werden dort ebenfalls angeboten. Sieben verschiedene Desserts bereitet der Küchenchef außerdem zu. Wer dazu einen Espresso oder ein anderes Heißgetränk bestellen will, hat entsprechend Auswahl.

Tipp der Redaktion

Wer am Wochenende Lust auf sizilianische Küche verspürt und die „Stellfalle“ besuchen will, sollte vorher reservieren. Unter der Woche ist das laut der Betreiber-Familie nicht unbedingt nötig.

So hats geschmeckt

Zur Vorspeise wählten wir einen Klassiker: Den Caprese-Salat (aus Tomaten und Büffelmozzarella), der unsere Erwartungen voll und ganz erfüllte. Die Tomaten waren frisch, und der Salat war mit kleinen Mozzarella-Kugeln und Basilikumblättern ansprechend angerichtet. Serviert wurde er mit Olivenöl, auf Wunsch konnte man zusätzlich Balsamicoessig hinzufügen.

Der Caprese-Salat. Foto: Rösler

Außerdem bestellten wir den Vorspeisenteller mit italienischem Aufschnitt. Scharfe Salami, Mortadella und Parmaschinken wurden mit einem Burrata, etwas Salat, Paprika, Karotten und Oliven serviert. Dazu gab es Brot. Die Portion war groß und erfüllte ebenfalls unsere Erwartungen. Wer allerdings nicht viel Hunger mitbringt, sollte sich für eine kleinere Vorspeise entscheiden.

Der Vorspeisenteller mit italienischem Aufschnitt. Foto: Merk

Als Hauptspeise bestellten wir eine Pinsa - genauer gesagt die Pinsa „Regina“. Belegt mit Büffelmozzarella, Rucola, Räucherlachs und Parmesan, erwies sie sich als echter Gaumenschmaus. Nicht nur der Belag war stimmig - besonders überzeugte der Teig, der innen weich und außen knusprig war.

Die Pinsa „Regina“. Foto: Rösler

„Strozzapreti Pistacchio e Gamberi“ war unsere zweite Wahl. Dabei handelt es sich um hausgemachte Pasta mit einer Sahnesoße, Pistazien und Garnelen – eine sehr gute Entscheidung, wie sich herausstellte. Die Soße schmeckte hervorragend. Sie war gut gewürzt und vor allem durch die Pistazien sehr besonders. Die frischen Garnelen haben geschmacklich gut dazu gepasst.

„Strozzapreti Pistacchio e Gamberi“ – hausgemachte Pasta mit Pistazien und Garnelen in Sahnesoße. Foto: Merk

Zum Anstoßen bestellten wir jeweils einen Aperol Spritz, der gut zubereitet war. Nach dem Essen war zwar kein Platz für ein Dessert, aber dafür für Espresso.

Eine Tasse Espresso durfte nach dem Essen nicht fehlen. Foto: Rösler

Das Servicepersonal war freundlich und sehr aufmerksam – dabei aber keinesfalls aufdringlich. Bei Fragen stand die Tochter der Betreiber, die selbst in der Küche arbeiten, sofort zur Verfügung.

Wer offen für sizilianische Küche ist und Lust auf einen entspannten Abend in charmant rustikaler Atmosphäre hat, ist in der „Stellfalle“ in Kappel genau richtig.

Weitere Infos und Bewertung

Sternebewertung

Küche *****

Service *****

Ambiente ***

***** = herausragend, ****= überdurchschnittlich, *** = gut, **= Luft nach oben, * = viel zu verbessern

Service

Das Restaurant „Stellfalle“ befindet sich in der Eschachstraße 7 in 78078 Niedereschach-Kappel. Montags, mittwochs, donnerstags und freitags hat es von 17.30 bis 21.30 Uhr geöffnet, samstags von 11.30 bis 14 Uhr und von 17.30 bis 21.30 Uhr und sonntags von 11.30 bis 20.30 Uhr. Dienstag ist Ruhetag. Telefonisch erreichen kann man es unter 07728/2459157. Eine Homepage gibt es nicht.