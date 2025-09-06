Gastro-Check in Niedereschach: So schmeckts im Restaurant „Stellfalle“ in Kappel

Mit seinem besonderen Angebot hat sich das Restaurant „Stellfalle“ in Kappel bereits einen Namen in der Region gemacht. Ob dieses auch geschmacklich überzeugt, haben wir getestet.
Italienische Küche – aber anders: Das ist der erste Eindruck, wenn man einen Blick auf die Speisekarte des Restaurants „Stellfalle“ in Niedereschach-Kappel wirft. Die Familie Carucciolo hat das in der Region seit Jahren bekannte Lokal im Januar 2024 vom vorherigen, beliebten Wirt Antonio Lettica übernommen – dieser ist nur wenige Wochen später in seiner Heimat Verona überraschend gestorben.