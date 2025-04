Gastro-Check in Nagold

1 Mit modernem, asiatischem Touch begrüßt das Hanoi Oi in Nagold seine Gäste. Foto: Menzler

Das Restaurant hat noch nicht allzu lange in Nagold geöffnet. Von klassisch bis modern vietnamesisch und Sushi: Wir haben die Küche in Nagold getestet.









Link kopiert



Im April 2021 – mitten in der Corona-Krise – eröffnete das neue Restaurant nahe des Hermann-Hesse-Brunnens in Calw. Trotz der kleinen Fläche gewann es schnell an Kunden und war meist voll besetzt. Das Hanoi Oi Calw “Authentic Vietnamese Cuisine” hat seinen Platz gefunden.