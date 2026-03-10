Gastro-Check in Dormettingen: Burger, Pasta, Steak und mehr – so schmeckt’s im Schieferhaus

Keine Frage: Der Schiefererlebnispark in Dormettingen ist ein beliebtes Ausflugsziel. Aber kann auch das gastronomische Angebot punkten? Wir haben das „Schieferhaus“ getestet.
Erkunden, entdecken, ausprobieren: Der SchieferErlebnispark ist nicht nur für Familien mit Kindern ein beliebtes Ausflugsziel. Seit fast zehn Jahren gibt es auch einen Gastronomiebetrieb am See. Im März 2024 fand ein Pächterwechsel statt. Passend zum Start der Freiluftsaison – der SchieferErlebnis-Park öffnet an Ostern wieder – testen wir das Lokal.