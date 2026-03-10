Gastro-Check in Dormettingen: Burger, Pasta, Steak und mehr – so schmeckt’s im Schieferhaus

Keine Frage: Der Schiefererlebnispark in Dormettingen ist ein beliebtes Ausflugsziel. Aber kann auch das gastronomische Angebot punkten? Wir haben das „Schieferhaus“ getestet.

Erkunden, entdecken, ausprobieren: Der SchieferErlebnispark ist nicht nur für Familien mit Kindern ein beliebtes Ausflugsziel. Seit fast zehn Jahren gibt es auch einen Gastronomiebetrieb am See. Im März 2024 fand ein Pächterwechsel statt. Passend zum Start der Freiluftsaison – der SchieferErlebnis-Park öffnet an Ostern wieder – testen wir das Lokal.

Die Location Und das wirkt schon auf den ersten Blick einladend – und das nicht nur wegen des Sees im Hintergrund, der durch die verglaste Südseite einen tollen Ausblick garantiert. Der Gastraum wirkt modern und durch die Holzelemente und das warme Licht zugleich gemütlich.

Schon der Eingangsbereich wirkt einladend. Foto: Cools

Im Inneren gibt es Platz für rund 70 Personen, auf der Seeterrasse im rund 600 Quadratmeter großen Außenbereich finden noch deutlich mehr Gäste Platz.

Der Außenbereich ist groß und lädt zum Verweilen ein. Foto: Cools

Neben dem Restaurant mit Biergarten kann übrigens auch die „Schiefer-Eventlocation“ rund um die Freilichtbühne am Ufer des Schiefersees unabhängig davon für ein privates Event, wie eine Hochzeit oder Ähnliches, gemietet werden.

Das Angebot

Beim Blick in die Karte im „Schieferhaus“ sticht zunächst die große Getränkeauswahl ins Auge. Von Softdrinks, Säften, Heißgetränken, Aperitifs wie Lillet Wild Berry, Bier, Wein und Spirituosen bis zu Cocktails mit und ohne Alkohol gibt es für jeden etwas.

Bei den Speisen ist die Vielseitigkeit des Angebots ansprechend. So gibt es für Vesperfans Wurstsalat und Maultaschen beispielsweise, mehrere Salatvariationen, Burger, verschiedene Pasta-Gerichte und Schnitzel, Zwiebelrostbraten und Co.

Auch fünf Kindergerichte sind auf der Speisekarte zu finden, außerdem eignen sich einige Gerichte für Vegetarier, darunter beispielsweise der Jack Fruit Burger.

Besondere Events

Eine Besonderheit im „Schieferhaus“: Immer wieder finden dort auch Events statt wie ein Bayerischer Tag und die smartphone-freie Party „The Offline – White Vibes of Ibiza“.

Das „Schieferhaus“ im „SchieferErlebnisPark“ Foto: Cools

Künstler – von der Musikband über den Gesangverein bis zum Entertainer – sind auf der Website des Lokals dazu aufgerufen, eine Anfrage zu stellen.

Parken und Reservierung

Das Thema Parken gestaltet sich absolut stressfrei – es stehen genügend Plätze zur Verfügung, auch für Wohnmobile. Eine Reservierung ist telefonisch oder online über Google möglich und an besonders sonnigen Tagen und am Wochenende sicherlich ratsam trotz der vielen Plätze.

Das Essen

Wir entscheiden uns bei unserem Test für den 200 Gramm schweren Zwiebelrostbraten mit Röstzwiebeln, Jus und Spätzle, außerdem für einen kleinen gemischten Salat und den Pulled Pork Burger.

Das optische Highlight ist zweifellos der Zwiebelrostbraten: Auf einem Holzbrett angerichtet und ansprechend dekoriert, weckt er bereits beim Servieren die Vorfreude auf den ersten Bissen. Und der enttäuscht nicht. Das Fleisch zart und auf den Punkt medium gegart, die Spätzle weich und buttrig, der Jus intensiv: Das ist schwer zu toppen.

Schon optisch ein Highlight: der Zwiebelrostbraten Foto: Cools

Der kleine gemischte Salat wird mit einem Joghurtdressing serviert, schmeckt frisch und bietet mit unter anderem Gurken, Rotkraut, Karottensalat und Kartoffelsalat eine bunte, leckere Mischung.

Klein, aber fein: eine bunte, leckere Mischung Foto: Cools

Der Pulled Pork Burger ist äußerlich im Vergleich zum Zwiebelrostbraten optisch weniger beeindruckend, kann aber beim Geschmack punkten. Das Fleisch schmeckt saftig und aromatisch und geht mit Barbecue-Sauce, Coleslaw, karamellisierten Zwiebeln und Gewürzgurken eine leckere, süß-sauer-rauchige Verbindung ein.

Der Pulled Pork Burger Foto: Cools

Ein Plus: Die Portionen sind groß, ums Sattwerden muss man sich also keine Sorgen machen. Preislich liegt der Pulled Pork Burger bei 19,90 Euro und der Zwiebelrostbraten bei 26,50 Euro, der kleine gemischte Salat bei 6,50 Euro – also insgesamt im mittleren Preissegment.

Auch mit dem Service kann das „Schieferhaus“ punkten. Die Bedienung war freundlich und aufmerksam, ohne aufdringlich zu sein. Insgesamt also ein Testessen, an dem es absolut nichts auszusetzen gibt.

Bewertung und Info

Sternebewertung

Küche *****

Service *****

Ambiente *****

***** = herausragend, ****= überdurchschnittlich, *** = gut, **= Luft nach oben, * = viel zu verbessern

Info

Das Schieferhaus befindet sich in Dormettingen (Schiefererlebnis 1). Das Restaurant ist unter Telefon 07427/9472903 zu erreichen und hat Montag, Mittwoch, Donnerstag, Sonntag und an Feiertagen von 11 bis 21 Uhr geöffnet, am Freitag und Samstag bis 22 Uhr. Die Speisekarte ist unter www.schieferhaus.de einsehbar. Ein Tisch kann online über Google reserviert werden.