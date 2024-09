Gastro-Check in Calw: Mit Familie und Freunden ins rustikal-schwäbische Krabba-Nescht

Gastro-Check in Calw

1 Das Krabba-Nescht glänzt mit seiner urigen, rustikalen Atmosphäre. Das Restaurant befindet sich in einer ehemaligen Scheune. Foto: Menzler

Das Krabba-Nescht im Calwer Teilort Holzbronn verspricht ein „Lokal mit der besonderen Note“ zu sein. Wir sind der besonderen Note des Restaurants sowie der hauseigenen Brennerei auf den Grund gegangen.









Wer nach einem Stück Heimat sucht, wird in einem Calwer Stadtteil sicherlich fündig. Und zwar im Krabba-Nescht in Holzbronn. Für die Einwohner in der Region ist das Restaurant ganz und gar nicht unbekannt und auch über die Kreisgrenzen hinweg hat es sich spätestens nach der Corona-Pandemie einen Namen gemacht.