Gastro-Check in Balingen: Showeinlage und Sushi- so schmeckt’s im Kazumi

Das Kazumi ist eine Restaurant-Kette mit drei Standorten. Seit einigen Monaten gibt es das Sushi-Restaurant auch in Balingen. Wir haben das Angebot getestet.

Noch vor einigen Monaten befand sich unweit des Balinger Marktplatzes das Restaurant „Treffpunkt Snackhouse“. Doch seit dem 8. Mai kann man sich dort nicht mehr Burger und Pommes bestellen, sondern Sushi und andere japanische Speisen - das „Kazumi“ zog in die Räumlichkeiten ein. Es ist Teil einer Restaurant-Kette mit weiteren Standorten in Waiblingen und Böblingen.

Ein Lokal mit japanischem Charme Das Restaurant sieht auf den ersten Blick von außen etwas unscheinbar aus. Über einer schmalen Fensterfront ragt in beleuchteten Buchstaben der Name des Lokals: „Kazumi“. Da sich das Restaurant in der Dammstraße - unweit der Innenstadt - befindet, gibt es keinen Restaurant-eigenen Parkplatz. In der Wilhelmstraße gibt es jedoch zwei Parkhäuser, die nur einige Gehminuten entfernt liegen. Mit etwas Glück schafft man es sogar in der Seitenstraße direkt vor dem Lokal einen Parkplatz zu ergattern.

Japanische Elemente zieren das kleine, aber feine Restaurant. An einer Wand steht ein großes Holzregal, das mit vielen Glückskatzen und Flaschen dekoriert ist.

Insgesamt gibt es neun Tische und etwa zwanzig Sitzplätze. Auf der rechten Seite erstreckt sich eine große Theke.

Das Kazumi bietet etwa 20 Sitzplätze. Foto: Holderied

Weil der Platz im Restaurant begrenzt ist, empfiehlt sich eine Reservierung, falls man vor Ort essen möchte.

Das Angebot

Die Karte des „Kazumis“ bietet ein vielfältiges Angebot an japanischen Speisen – von Sushi über Nudel- und Reisgerichte bis hin zu Suppen. Außerdem gibt es ein umfangreiches Angebot von Gerichten aus verschiedenen Teilen der Welt. Von 11 bis 16 Uhr wird auch ein gesondertes Mittagsmenü angeboten. Verschiedene Curry-, Nudel- und Suppengerichte können dann gewählt werden.

Orangen-Shake und eine Erdbeer-Limonade für jeweils 8 Euro. Foto: Holderied

Bei der umfangreichen Speisekarte ist die Wahl nicht leicht gefallen. Zu unserem Glück waren neben den aufgelisteten Gerichten kleine Bilder der Speisen eingefügt, dadurch fiel uns die Auswahl ein klein wenig leichter.

Auf der Getränkekarte fanden wir neben einigen alkoholischen Getränken eine Auswahl an Shakes und Limonaden. Wir bestellten einen Orangen-Shake und eine Erdbeer-Limonade für jeweils 8 Euro. Der Preis erklärte sich, als die Getränke serviert wurden: Die Gläser waren sehr groß.

Zur Vorspeise teilten wir uns Frühlingsrollen gefüllt mit Schweinefleisch, welche praktischerweise in zwei Hälften geteilt waren - obwohl wir das so nicht bestellten.

Frühlingsrollen mit Schweinefleisch. Foto: Holderied

Anschließend entschlossen wir uns sowohl das vegetarische als auch das nicht-vegetarische Sushi mit Fisch auszuprobieren. Ich wählte die Crunchy-Salmon Sushi und - nach einem gut gemeinten Hinweis der Bedienung - zusätzlich die Avocado Maki. Meine Begleitung machte es direkt richtig und bestellte die Mozzarella Lover Roll, Spargel Maki und das vegane Avocado Sushi. Serviert wurde das Essen mit einer kleinen Raucheinlage, wodurch das Sushi gut in Szene gesetzt wurde.

So schmeckt das Essen

Nicht nur die Präsentation des Essens kam gut an - das Sushi überzeugte uns auch geschmacklich. Nach diesem Gang waren wir, wie wir beide feststellten, „optimal gesättigt“. Besonders hungrigen Besuchern würde ich allerdings empfehlen, eher 18 Stück , also drei Portionen Sushi, zu bestellen.

Die Karte bietet eine große Auswahl an vegetarischen und nicht-vegetarischem Sushi. Foto: Holderied

Insgesamt bestellten wir also eine Vorspeise für zwei Personen, die verschiedenen Sushi-Variationen und zwei Getränke für insgesamt knapp 60 Euro. Wichtig zu wissen ist, dass im Restaurant ausschließlich Barzahlung akzeptiert wird.

Das Essen war geschmacklich lecker und die Portionen waren absolut ausreichend. Außerdem war das Servicepersonal sehr freundlich und hilfsbereit.

Richtig gemütlich waren die Sitzplätze in dem Lokal allerdings nicht und auch die Menge an Sitzplätzen könnte zu Stoßzeit nicht ausreichen. Es empfiehlt sich also, das Essen zum Mitnehmen zu bestellen - beispielsweise für einen gemütlichen Filmeabend in den eigenen vier Wänden.

Weitere Infos und Bewertung

Sternebewertung

Küche *****

Service ****

Ambiente ***

***** = herausragend, **** = überdurchschnittlich, *** = gut, ** = Luft nach oben, * = viel zu verbessern

Öffnungszeiten und Kontakt

Das "Kuzumi" befindet sich in der Dammstraße 2 in 72336 Balingen. Das Restaurant ist montags, dienstags und freitags von 11 bis 23 Uhr und donnerstags, samstags und sonntags von 12 Uhr bis 23 Uhr geöffnet. Unter der Rufnummer 015 560 778 899 kann reserviert werden.