Gastro-Check in Balingen: Showeinlage und Sushi- so schmeckt’s im Kazumi

Das Kazumi ist eine Restaurant-Kette mit drei Standorten. Seit einigen Monaten gibt es das Sushi-Restaurant auch in Balingen. Wir haben das Angebot getestet.
Noch vor einigen Monaten befand sich unweit des Balinger Marktplatzes das Restaurant „Treffpunkt Snackhouse“. Doch seit dem 8. Mai kann man sich dort nicht mehr Burger und Pommes bestellen, sondern Sushi und andere japanische Speisen - das „Kazumi“ zog in die Räumlichkeiten ein. Es ist Teil einer Restaurant-Kette mit weiteren Standorten in Waiblingen und Böblingen.